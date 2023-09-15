巴西雞蛋洗選上架的標示日期引爆民眾怒火，負責進口的超思為資本額50萬的公司，也爭議不斷。媒體人吳子嘉透露，他老婆看到新聞以後，從此不敢去超級市場買蛋了；他家隔壁還有一間早餐店，他也不敢去吃早餐，嚇都嚇壞了，農業部長陳吉仲一個人把他害慘了。

針對進口蛋爭議，吳子嘉13日在《關鍵時刻》節目中質疑，背後有一些藏鏡人，利用台灣缺蛋的時候，進口一個比我們後進的國家，然後科學管理、食品管理比我們鬆散的巴西蛋。

吳子嘉接著指出，本來是好的蛋，卻因為他們的外行，他們也不懂。還有資本額50萬的公司證明了沒有業績，做不了這件事卻硬要做，結果運送蛋要40幾天。

吳子嘉認為，如果找有經驗或是由台農負責進口蛋，就不會有問題，而不是叫一個資本額50萬的超思去進口，在那邊草菅人命，來殘害我們的健康。他更透露，老婆看到這個新聞以後，從此不敢去超級市場買蛋了，就到生機園地去買；他嚇壞了，也不敢買蛋，他家隔壁還有一間早餐店，他也不敢去吃早餐，煎的蛋也不知道從哪裡來，嚇都嚇壞了，他不禁說，陳吉仲一個人把他害慘了。