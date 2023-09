由臺中市政府及新聞局指導、臺中市影視發展基金會主辦的「TIAF臺中國際動畫影展」,將於10月13日(五)至10月21日(六)在臺中大魯閣新時代威秀影城盛大登場。「TIAF臺中國際動畫影展」今年迎來第9屆,為全臺唯一以「動畫」為主題的城市影展,9月15日(五)開放售票,歡迎全國喜愛動畫的影迷朋友共襄盛舉這場動畫盛典!

今年動畫影展主視覺年度主題為「光影之間」,由擅長動態視覺領域、且曾多次參與金曲獎和金馬獎視覺製作的「Mix Code混合編碼工作室」擔綱設計。團隊巧妙運用光影手法,呈現創作者與動畫作品間綻放的光芒;並同時融入多元視角及臺中在地元素,在象徵動畫影展LOGO的啄木鳥賦形為「領路者」的帶領下,開啟探索城市、尋覓世界各地不同創作者的旅程。

為回饋長期以來支持動畫影展的廣大影迷,在影展團隊積極邀約下,今年影展特選雙開幕片,由世界首映的臺灣動畫《妖怪森林》及甫獲2023法國安錫國際動畫影展水晶獎的《琳達想吃雞!》共同揭開影展序幕;閉幕片則邀來同為世界首映的日本動畫《火之鳥:回憶中的花》。本屆觀摩影展長片,更網羅法國、美國、日本、匈牙利及墨西哥等各國風格不同的作品,包含榮獲2023法國安錫動畫影展評審團獎的匈牙利作品《郊狼的四個靈魂》(Four Souls of Coyote)、法國動畫大師米歇爾歐斯洛新作《關於法老、野蠻人與公主的故事》(The Black Pharaoh, the Savage and the Princess)、比爾普林頓的新作《吉他牛仔狂想曲》皆為臺灣首映;以及《通往夏天的隧道,再見的出口》、《盲柳與沉睡的女人》等精采佳作,豐富多元的的國際動畫長片,將帶給臺中影迷最美妙的視聽饗宴。

呼應今年影展「光影之間」主題,本屆影展邀請曾兩度榮獲奧斯卡金像獎提名最佳動畫短片獎、生涯執導並繪製超過60部動畫短片的美國獨立動畫大師「比爾普林頓(Bill Plympton)」擔任「焦點影人」;並由製作《海獸之子》、《惡童當街》的日本知名動畫公司「Studio4℃」,帶來四部「賽博龐克式」超現實短片擔綱「焦點工作室」單元,包括《永久家族》(Eternal Family)、《音響生命體》(Noiseman Sound Insect)、《烏托邦》(Utopia)以及《紅灰力量》(Red Ash)。值得期待的是,比爾普林頓與Studio4℃的現任社長田中榮子也將出席動畫影展,與影迷分享交流動畫國度的魅力。

值得一提的是,本屆影展「短片競賽」收到來自全球113個國家及地區的動畫創作者的報名、總共多達2,858件作品參賽!其中經由初評決出的60部入圍作品,不乏有已獲柏林影展、安錫影展、金馬獎等國內外各大影展入圍肯定的動畫佳作。今年總獎金不僅創下歷史新高、達新台幣135萬元,並首次與社團法人動畫特效協會合作,增設「最佳技術獎」」「最佳美術獎」及「最佳故事劇情獎」3個獎項,鼓勵動畫創作者們展示才華、積極參賽!

「2023 TIAF臺中國際動畫影展」於9月15日(五)開放售票,並於影展前推出精采放映活動,9月23日(六)在舊臺中火車站站前廣場,放映迪士尼經典動畫《小美人魚》,夏日變裝派對還送泡泡水和爆米花;9月24日(日)在大魯閣新時代威秀影城辦理親子特映會,挑選勵志冒險動畫《怪胎英雄:奇克探險記》;影展將於10月13日(五)至10月21日(六)在臺中大魯閣新時代威秀影城盛大舉行,橫跨兩個週末為期9天,共放映133部精采作品,屆時現場更有多位國際影人來臺分享創作經歷,歡迎動畫影迷前來朝聖!更多最新片單及售票資訊將陸續在官網公布,請關注臺中國際動畫影展官方網站:http://twtiaf.com或至官方臉書粉絲專頁查詢:https://www.facebook.com/tiaf.taichung。

