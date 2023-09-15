由臺中市政府及新聞局指導、臺中市影視發展基金會主辦的「TIAF臺中國際動畫影展」，將於10月13日(五)至10月21日(六)在臺中大魯閣新時代威秀影城盛大登場。「TIAF臺中國際動畫影展」今年迎來第9屆，為全臺唯一以「動畫」為主題的城市影展，9月15日(五)開放售票，歡迎全國喜愛動畫的影迷朋友共襄盛舉這場動畫盛典！

今年動畫影展主視覺年度主題為「光影之間」，由擅長動態視覺領域、且曾多次參與金曲獎和金馬獎視覺製作的「Mix Code混合編碼工作室」擔綱設計。團隊巧妙運用光影手法，呈現創作者與動畫作品間綻放的光芒；並同時融入多元視角及臺中在地元素，在象徵動畫影展LOGO的啄木鳥賦形為「領路者」的帶領下，開啟探索城市、尋覓世界各地不同創作者的旅程。

為回饋長期以來支持動畫影展的廣大影迷，在影展團隊積極邀約下，今年影展特選雙開幕片，由世界首映的臺灣動畫《妖怪森林》及甫獲2023法國安錫國際動畫影展水晶獎的《琳達想吃雞！》共同揭開影展序幕；閉幕片則邀來同為世界首映的日本動畫《火之鳥：回憶中的花》。本屆觀摩影展長片，更網羅法國、美國、日本、匈牙利及墨西哥等各國風格不同的作品，包含榮獲2023法國安錫動畫影展評審團獎的匈牙利作品《郊狼的四個靈魂》(Four Souls of Coyote)、法國動畫大師米歇爾歐斯洛新作《關於法老、野蠻人與公主的故事》(The Black Pharaoh, the Savage and the Princess)、比爾普林頓的新作《吉他牛仔狂想曲》皆為臺灣首映；以及《通往夏天的隧道，再見的出口》、《盲柳與沉睡的女人》等精采佳作，豐富多元的的國際動畫長片，將帶給臺中影迷最美妙的視聽饗宴。

呼應今年影展「光影之間」主題，本屆影展邀請曾兩度榮獲奧斯卡金像獎提名最佳動畫短片獎、生涯執導並繪製超過60部動畫短片的美國獨立動畫大師「比爾普林頓(Bill Plympton)」擔任「焦點影人」；並由製作《海獸之子》、《惡童當街》的日本知名動畫公司「Studio4℃」，帶來四部「賽博龐克式」超現實短片擔綱「焦點工作室」單元，包括《永久家族》(Eternal Family)、《音響生命體》(Noiseman Sound Insect)、《烏托邦》(Utopia)以及《紅灰力量》(Red Ash)。值得期待的是，比爾普林頓與Studio4℃的現任社長田中榮子也將出席動畫影展，與影迷分享交流動畫國度的魅力。

值得一提的是，本屆影展「短片競賽」收到來自全球113個國家及地區的動畫創作者的報名、總共多達2,858件作品參賽！其中經由初評決出的60部入圍作品，不乏有已獲柏林影展、安錫影展、金馬獎等國內外各大影展入圍肯定的動畫佳作。今年總獎金不僅創下歷史新高、達新台幣135萬元，並首次與社團法人動畫特效協會合作，增設「最佳技術獎」」「最佳美術獎」及「最佳故事劇情獎」3個獎項，鼓勵動畫創作者們展示才華、積極參賽！

「2023 TIAF臺中國際動畫影展」於9月15日(五)開放售票，並於影展前推出精采放映活動，9月23日（六）在舊臺中火車站站前廣場，放映迪士尼經典動畫《小美人魚》，夏日變裝派對還送泡泡水和爆米花；9月24日（日）在大魯閣新時代威秀影城辦理親子特映會，挑選勵志冒險動畫《怪胎英雄：奇克探險記》；影展將於10月13日(五)至10月21日(六)在臺中大魯閣新時代威秀影城盛大舉行，橫跨兩個週末為期9天，共放映133部精采作品，屆時現場更有多位國際影人來臺分享創作經歷，歡迎動畫影迷前來朝聖！更多最新片單及售票資訊將陸續在官網公布，請關注臺中國際動畫影展官方網站：http://twtiaf.com或至官方臉書粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/tiaf.taichung。

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