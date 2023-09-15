新世代Honda HR-V融合「信賴、美學及樂趣」3大設計重點，除了機能、規格進化外，更建立起「具有Honda風格」的核心價值，展現品牌在豐富車主移動生活中的各項努力。

跨界休旅車當道，但你可能不知道，國產跨界休旅車始祖正是Honda HR-V，歷經世代變革後，最新款的HR-V以同時融合SUV的outdoor個性、雙門跑車的compact外觀，及MPV的多元機能，為跨界休旅浪潮再掀流行話題。品牌現正主打3大安心升級，包括360度環景系統、BSI盲點偵測系統及5年延長保固，安全升級不加價。

平整化儀表與水平其調設計，包括4.2吋彩色儀表、中央8吋觸控式音響主機。（陳大任攝）

為了提供消費者不同的選擇，Honda Taiwan針對HR-V車系提供S+勁化及Prestige尊榮兩款，售價83.9、89.9萬元。外觀上，HR-V予人簡約風格，S+勁化版水箱護罩為黑色柵欄風格，而這次試駕的Prestige尊榮版水箱護罩與前保險桿與車身同色，並增加運動化飾條，在雲朵白（試駕車）、晶焰紅、深鈦灰、水晶黑及閃蝶藍的5種車色中，是記者認為最能凸顯HR-V未來感的車色。

無線充電板方便置放手機。（陳大任攝）

8吋觸控式音響主機。（陳大任攝）

EPB電子式駐車及Brake Hold智慧型煞車鎖定系統。（陳大任攝）

此外，HR-V車頭融合立體式LED頭燈，並搭配17吋SUV專用胎，試駕車採用Sporty Gray運動化鋁合金輪圈，使整體視覺更加個性化，若從車尾看去，LED貫穿式尾燈搭配左右兩側造型尾燈，注入歐系跑旅車斜背式元素設計，形成「類COUPE」造型，又是一番風情。

在科技與安全面向上，HR-V搭載進化版Honda SENSING主動安全防護系統及高達29項主被動安全配備，內裝導入G-frame體感紓壓前座椅及高透氣式豪華皮質座椅、雙區獨立恆溫空調。

前座椅椅面長度夠深，腿部支撐性佳，腰部的立體造型則賦予不錯的包覆性。（陳大任攝）

全車採用高透氣式豪華皮質座椅，後座並附有3頭枕。（陳大任攝）

後座空調出風口，下方附有置物空間，前座椅背也有收納袋設計。（陳大任攝）

後座椅背完全向前打平之後，可與行李廂結合成格局方正平整的超大載物空間。（陳大任攝）

後座椅背不僅可6/4分離傾倒，椅面亦可向上收起藉以達到更多元的載物機能。（陳大任攝）

Hands-Free感應式啟閉電動尾門與Walk-Away Close離開自動關閉功能相當方便。（陳大任攝）

車室空間相當平整寬敞。（陳大任攝）

特別的是，ULTRA SEAT多功能座椅模式設定，後座椅除可6/4分離傾倒，全倒後可呈現平整化效果，結合行李廂空間其縱深長度達190cm，Tall Mode增高T模式可將後座椅面向上摺疊，形成挑高的置物空間更是一絕。