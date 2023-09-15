看屋買房需要注意的眉眉角角細節真的很多，一名網友發文表示，他最近在看中古大樓，想請問大家對於了解噪音狀況，有沒有什麼建議的方式？

原PO以「看房時如何知道樓上房客的情況」為題發文指出，他近期在看中古大樓物件，因為以前都住透天，蠻擔心大樓的噪音問題，他提到，因為看房時間短暫，很難仔細聽到噪音狀況，「不知道大家對於了解噪音狀況有沒有什麼建議的方式？」

貼文曝光後引發熱議，其他網友紛紛表示，「盡量選晚上6~9點看房，什麼妖魔鬼怪都出現」、「晚上7~8點去看房，跑跳鋼琴聲都聽得到」、「千金難買好鄰居，親自去打聽鄰居風評很重要」、「看管委會公告，有沒有哪棟反應噪音和煙味」、「社區有公告真的表示嚴重，我們社區就是這樣」。

但也有網友建議「買大樓又不想吵？去住透天」」、「怕就不要買繼續住透天，不要搬過去整天心煩，開始怪東怪西」、「怕吵住頂樓」。