「基泰大直」建案造成鄰近民宅龜裂下陷，台北市副市長李四川11日下午表示，受災最嚴重的25戶受災戶可在12日限時返家取物。但沒想到14日就有一位大直民宅的9旬老翁，想回原本的住處拿藥，而李四川在經過詢問後，更是馬上陪同這位9旬老翁回去拿，一路上更暖心攙扶，不忘提醒要戴上安全帽，這讓一旁的受災家屬也備受感動。

李四川11日表示，雙號住戶已能返家，也希望受災最嚴重的建築2樓能開窗設置做帳篷，再由公會進入確認結構是否安全。原則上結構安全，12日會安排25戶在特搜隊陪同下，限時返家拿走最重要的文件與物品。至於後面1弄、3弄結構沒問題，但瓦斯管還沒接通，可能周五才能恢復。

但今日卻有一戶大直民宅的受災戶指出，他們幫家中的9旬老翁拿藥時，沒有拿到處方籤，直呼「我們有人去拿，但是拿漏了，因為他自己比較清楚，我們拿漏了」，而在一旁的李四川聽後更是二話不說，當場表示「來帽子戴一下，我帶你們去」，同時更伸出手來攙扶在一旁的老翁，甚至還親手遞出了安全帽，更幫其他受災家屬戴上，而這暖心的一幕也讓家屬都動容。