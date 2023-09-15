鴻海創辦人郭台銘14日宣布自己參選2024的副手人選，答案讓人出乎意料，由台灣知名女星隋棠的婆婆、《人選之人》一劇演員賴佩霞出任。而近日就有一份最新的民調指出，對於郭台銘副手是賴佩霞，有42％的網友表示「顯然找不到人了，郭董退選吧」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》14日對於「郭台銘副手是賴佩霞，她到底是何方神聖，有幫郭台銘加分嗎」進行網路民調，截至14日晚間23時止，已有3萬人參與投票，有31％的網友表示「賴清德真心感謝郭董」、有10％的網友表示「演過『人選之人』，有加分效果」、有42％的網友表示「顯然找不到人了，郭董退選吧」、有17％的網友表示「她是誰？」。

而參與該份民調投票的網友都紛紛表示，「重點永遠是總統，沒人靠副總統當選的」、「民主政治越來越像是金錢與任性的遊戲，與大眾公利無正相關」、「無厘頭的搭檔，言而無信不知其可也」、「不要管他什麼配，人一但無信用必敗無疑」、「鬧劇一場，把選總統的事當成自己的秀場」、「根本就是笑話」。