《網路鄉民調查局》由調查員安娜分享鄉民置產絕招，為新手購屋提供全方位投資訣竅，從坪數、頭期款和購屋選擇等分析，讓住戶得以挑選高CP值的住宅。在政府策略調整下，新版「青安補助」也幫助買氣，由鄉民與房產專家分享，讓首購族通曉交易注意事項，並推薦「立信天朗」為適合首購的產品。

新手購屋貨比3家 專家揭示首購族選擇關鍵

「購買坪數」是首購族常見考量，根據鄉民調查發現，決定性因素為「家庭居住人口」，並以現今常見的4種選擇為例，「單身不貴族」偏好15坪、「情侶好閃族」25坪、「家庭4小福」35坪及「3代同堂」的50坪。其中，30-35坪為常見選擇，若還要考量飼養寵物，此為最佳坪數。

「購買坪數」是首購族常見考量，若還要考量寵物與小家庭成年人口，35坪則為最佳選擇。(圖:中時新聞網)

其次是大眾對於頭期款的認知，首購族需要思考產品總價，以1000萬產品為例，通常自備款需要2成，準備200萬現金是基本條件，若再考慮「青年安心成家貸款」，貸款額度提高至1000萬，貸款期限拉長至40年，寬限期5年，利息補貼1碼(1.775%)，為年輕首購族減輕許多負擔。

「新手買房的選擇眼花瞭亂，4種產品經過分析後便一目了然。」4種產品指預售屋、成屋、中古屋及法拍屋。安娜表示，「預售屋」適合首購族，能夠解決現金不足的狀況；倘若手邊資金充裕，尚須考慮裝潢預算，可以選擇看得見的「成屋」；「中古屋」雖然較便宜，但要思考屋齡與管線折舊後的額外成本，需要精打細算才能入手；「法拍屋」礙於諸多法拍蟑螂占房糾紛，因此不建議新手入手。

立信天朗專案張智堯分享，現在購屋優先考慮周邊機能，這也是市場回歸剛性需求的特色。例如買在書香文教區，除了滿足小孩義務教育需求，周邊文藝展演與學區帶動的生活效應成為連帶優勢；其次，選擇市場或夜市等商圈地段貼近生活需求；最後可考慮採光與河岸的窗景地段，若有綠地更具保值性。

許多新手考慮價格較低、街廓整齊的重劃區，但擔心生活機能尚未成型，張智堯以「立信天朗」為例，說明產品坐落於江翠北側重劃區，靠近發展較早的市區，可享完整機能；且鄰近大醫院、運動中心，以及逾萬坪綠地。無論藝文特區或生活機能皆屬優勢，成為首購族流連忘返的產品。格局規劃為17-33坪，提供訂簽6%與工程期月付2萬元的買警官三房的優惠，即便是小資族，也能以實惠價格築巢圓夢。