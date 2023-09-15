《庶民大頭家》完整版 年齡人.高學歷支持率壓倒性勝出 中時民調曝"侯柯配"贏賴蕭配近9%

根據《中時新聞網》最新民調，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲若能組成「侯柯配」，將可獲得38.4％支持，勝過民進黨「賴蕭配」的29.6％，差距8.8％。對此，國民黨智庫執行長柯志恩14日就表示，「我個人覺得這次的民調，是第一次把正、副總統兩個人，共同來去做這樣的處理，所以他當然具有非常大的參考價值，而且這份民調裡面最大的意義，就是來自於年輕人怎麼看這一隊的候選人」，引發討論。

柯志恩14日在中視節目《庶民大頭家》中表示，「我個人覺得這次的民調，是第一次把正、副總統兩個人，共同來去做這樣的處理，所以他當然具有非常大的參考價值，而且這份民調裡面最大的意義，就是來自於年輕人怎麼看這一隊的候選人」，柯志恩分析，「侯友宜在40歲以下，不像他在新北市長的選舉當中，獲得這麼大的支持度，但到了總統的時候，用總統的高度來看、過去的民調來看的話，這次如果跟柯文哲合在一起的話，可以反映出兩個不同的意義」。

柯志恩點出，「30歲至39歲就是對於一個孩子剛剛出生、對孩子未來的教育、養家，還有很多面臨職場上一個非常大的挑戰，但他們過去7年多給民進黨這麼大的一個機會，可是他們會發現民進黨並沒有做得很好，特別是孩子出生之後，未來他們所要面臨的低薪、通膨、居住正義等等之類，顯然在這個時候，他們完全比起過去來說，是越過越不好，所以可以看得出來30歲至39歲，是對於這組候選人有很大期望值的」。

柯志恩更接著說，「另外還有一個是59歲以下，過去來說59歲以上，侯友宜如果說不是跟柯文哲合的話，他在這一塊裡面他的民調算是最穩定的，跟柯文哲合了之後當然可以吸引多不少得年輕選票」，至於年輕人是不是轉向？柯志恩直言，「年輕人對於政黨沒有那麼大的向心力，但是只要民進黨操作這所謂的抗中保台，年輕人在這地方找到了一個意義，他們覺得我投下這一票就保衛了中華民國、保衛了台灣，所以他們可以不用管別的事情，只投出意義」。

柯志恩坦言，「可是民進黨喊了七年多了，這些年輕人也會長到30歲以上，他們在職場上所賺的薪資，各方面來看，是非常非常不樂觀的，所以可能因為自己親身的感受，加上兵役四個月變一年，當然就會開始做考量」，柯志恩最後更說，「很多人告訴我，蕭美琴做這個駐美大使，就是因為美國說什麼都聽、買武器也都買單，那這樣每個武器都買單，國防經費都這麼高，那可能要到第一線上的時候，反而讓年輕人覺得更坐實了這個想像，所以兩組來看，大家都希望民進黨能夠下架」。