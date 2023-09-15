民眾黨主席柯文哲14日南下台中，一整天都在立委第一選區跑行程，全力替黨籍參選人蔡壁如拉抬。柯文哲表示，農業部部長陳吉仲快變成全國仇恨值最高的人，他跟前衛福部長陳時中最好繼續幹下去，保證民進黨會被這兩個人搞倒。而近日就有一份最新的民調指出，對於是否認為陳吉仲應下台，有66％的網友表示「為了下架民進黨，陳吉仲應繼續做下去」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》14日對於「民眾黨主席柯文哲14日南下台中，全力替黨籍參選人拉抬。柯文哲表示，為了老百姓，農業部長陳吉仲應快點下台，但為了選舉，陳吉仲應繼續幹下去，才可搞垮民進黨。請問你認為陳吉仲應下台嗎？」進行網路民調，截至14日晚間23時止，已有3萬人參與投票，有27％的網友表示「為了老百姓，陳吉仲應馬上下台」、有66％的網友表示「為了下架民進黨，陳吉仲應繼續做下去」、有7％的網友則表示「沒意見」。

而參與該份民調投票的網友都紛紛表示，「陳吉仲千萬不能走，他是民進黨輸到脫褲的關健人物」、「先不論選舉，光是看他硬凹，就能帶給我很多快樂」、「不負眾望，果然很多笑話可以欣賞！」、「陳吉仲千萬不要走，才能幫民進黨敗票」、「台灣官真好當，犯大錯下台拍拍屁股走人就沒事，比餐廳端盤子還簡單」、「我可不覺得民進黨的官換了人作能好到哪去，不如換政府比較有效益」、「他還不能下台啊！要到2024政黨輪替」、「根本就是笑話」。