蘋果iPhone 15近日上市，也引發消費者測試，與華為Mate 60 Pro比較優劣，但蘋果股價竟連日下跌。退役少將栗正傑14日在《新聞大白話》節目強調，iPhone 15像3奈米晶片、鈦金屬外殼這些功能，一般使用者感覺不出差異性，雖然有4800畫素相機，反而害他被老婆罵，把細紋都拍出來了，因為現在女生都會開美肌功能。蘋果可能太驕傲了，以為把華為打敗了，沒有用心去研發新的功能，才會對上華為措手不及，更讓果粉心涼了一半。

「這次蘋果iPhone 15出來，我一直在期待，為什麼呢？因為我現在用的是iPhone 7！」栗正傑提到，人家說蘋果的手機很耐用，這點倒是真的，不過裡面有些東西已經壞掉了，像Siri已經不能用了。還有很久沒辦法更新，因為再去更新的話，到時候怕會跑不動，已經一兩年都沒有更新了。

栗正傑表示，本來一直在期待iPhone 15的，但是前一天晚上發布會後，真的有一點涼了一半。為什麼？一個是說，你先進的東西，不是我要的東西。比方說他講他現在是3奈米晶片，但心裡想說自己只是一般普通消費者，不需要用到3奈米，感覺不出什麼差異，就算你速度再快好了，自己也用不到那麼快的速度。

「他說他鏡頭更好，4800萬畫素，結果我被我老婆罵：把我臉上皺紋都照出來了！」栗正傑說，那個細節會照得很清楚，其實對現代人來講，很好的鏡頭，對一般消費者也不見得百分之百需要，「因為像妳們女生都知道，都一定會用美肌效果來處理！」就不需要細節照到這麼清楚。

栗正傑直言，另外一個，外面是鈦金屬，但不太用得到，一般來講外面都會裝外殼。所以坦白說這次蘋果出來，讓自己蠻失望，因為沒有什麼新鮮感。華為已經出來了，就會拿它跟華為來做比較。

栗正傑指出，而且還注意到這兩天蘋果的股票，「它連跌兩天耶！」第一天已經跌了1.71％，昨天又下跌1.19％，可見它出來之後，一般消費市場對它不是有很高的評價。可能太驕傲了，認為把華為打敗了，高階手機市場就是他的天下，也沒有用心去研發新的功能、新的款式。沒想到華為橫空出世，這些功能讓他措手不及。這次華為的刺激，會不會讓他在下次16代研發更有競爭力的手機？

栗正傑強調，蘋果如果失去了進取心，怎麼去跟華為的衛星手機相比呢？