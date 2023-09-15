大型餐飲業者經常以部分商品免費的策略，來吸引顧客上門消費。在美國的麥當勞，飲料「免費續杯」已經是多年政策，不過這項福利即將走入歷史，自2032年起，全美麥當勞門市將取消飲料自助吧，原因和疫情及大眾消費習慣改變有關。

根據CNN、美聯社、伊利諾州紀事報（The State Journal-Register）報導，麥當勞自從設置飲料自助吧後，在全美各地大受歡迎，如今卻不敵時代的洪流，面臨改變。麥當勞總部12日證實，有鑒於疫情引發的衛生考量，決定自2032年起，全美各地門市取消飲料自取制度，以店員送餐到桌邊的方式代替。

美國麥當勞的飲料自助吧將從2032年起走入歷史。（Shutterstock）

另外一個更重要的因素，恐怕就是人們消費習慣的改變。報導指出，過去到麥當勞消費只有兩種選擇，內用或是得來速，但現在民眾還多了預約自取和外送的選項，店內用餐者已大幅減少。根據麥當勞統計，2023年第2季的數位銷售額（包含App點餐、外送和自助點餐機）幾乎占整體銷售額的40%，這樣的變化讓他們決定放棄某些傳統政策。

未來麥當勞還計畫縮小或取消用餐區，不過相關細節尚未公布。全球第一間麥當勞門市於1940年在加州聖伯納地諾郡（San Bernardino）開張，2004年成立第一座自助飲料吧並推行全美。