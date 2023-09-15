超思進口巴西蛋，引發一連串爭議，台農蛋品董事長涂萬財12日承認「誤標效期」，將主動全面回收下架，13日卻出面喊冤，稱「農業部要我擔下來」。中天電視YouTube 14日起針對「為巴西蛋誤標效期認錯，台農老董涂萬財控『農業部叫我擔下來』！農業部說『無強迫』！請問您相信？」進行網路民調，截至14日晚間，68％的網友表示相信台農老董涂萬財。

中天電視14日在YouTube針對「為巴西蛋誤標效期認錯，台農老董涂萬財控『農業部叫我擔下來』！農業部說『無強迫』！請問您相信誰？」進行網路民調，截至14日晚間11點30時止，已有1.5萬人參與投票，68％的網友表示相信台農老董涂萬財（涂董）；21%的網友表示相信農曆七月好兄弟（阿飄）；11％的網友表示相信「農業部陳吉仲（吉導）」。

網友紛紛表示，「阿飄都比較讓人相信」、「選項三應該是：我信你個鬼」、「都要扛，別想躲」、「聰明人趕快跳船」、「寧願相信世上有鬼，不信吉導那張嘴」、「還有人相信陳吉仲，台灣真的沒救了」、「農業部叫你擔下來，但沒強迫，你敢不擔嗎？」

還有網友認為，「陳吉仲應該自己請辭會好一點，否則明年選舉，民進黨會一屍多命」。