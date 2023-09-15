2024總統大選倒數4個月，在野是否能整合成功成為一大考驗。《中時新聞網》14日公布最新民調指出，藍白合若能整合，可望逆轉勝，以壓倒性優勢贏過民進黨。「侯柯配」將以近9個百分點的領先，輾壓「賴蕭配」，「柯侯配」對戰「賴蕭配」結果也出爐。中廣董事長趙少康指出，國民黨有14個縣市長，5、60個立委參選人，380個縣市議員，要侯當副的不太可能，的確只有侯柯配這種可能，學者也認為不會影響年輕人選票。

國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲若能組成「侯柯配」或「柯侯配」，對戰民進黨參選人賴清德與駐美代表蕭美琴的「賴蕭配」，民調結果顯示，「侯柯配」有38.4％支持度、「賴蕭配」則為29.6％，雙方差距8.8個百分點。若選擇「柯侯配」則是38.9%、賴蕭配為28.9%，相差10個百分點。

「本來僑胞、台商都說不要回來投票，如果說可以配成，大家就覺得說又有信心了，就會歸隊！」趙少康14日在《少康戰情室》節目表示，有人說年輕人比較挺柯，沒有那麼挺侯友宜，一配以後，年輕人會不會跑了？跑回去支持賴清德、賴蕭配？學者看了民調說，就算挺柯文哲的年輕人，看這樣的配也會支持。

趙少康強調，藍白能不能合？最主要的一個原因是候選人，如果候選人覺得說，我選我會贏，他就不會跟你合；如果候選人知道說，我一個人選贏不了，就有可能合，就這麼簡單，至於怎麼合再說。

趙少康指出，國民黨有14個縣市長，38個現任立委，加上候選人可能5、60個，380個縣市議員，你說我做個副的？不可能的！不是只是比這兩個人的民調，還要比後面整個黨的實力等等。

趙少康分析整個大選情勢後直言，的確只有侯柯配這種可能，「我也贊成！」