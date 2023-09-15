8月31日使出壁虎功逃獄的34歲的巴西裔囚犯卡瓦爾坎特（Danelo Cavalcante）當時他將手放在牆上，腳踩著另一面牆，撐著自己向上移動，越過鐵絲網，從監獄屋頂一躍而下逃獄成功後本週四（14）終於被警方逮補。問訊期間，他道出了大逃亡途中是如何靠著「西瓜」生存的，有如電影一般。

Good boy 😍🐾 𝐘𝐎𝐃𝐀



Yoda is a 4-year-old Belgian Malinois dog who serves with the U.S. Border Patrol Border Patrol Tactical #K9 unit deployed to find escaped murderer Danelo Cavalcante - his forehead was streaked with blood where the K9 bit his scalp! pic.twitter.com/SSKF6EbBwc — RealKay_2 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐕𝐞𝐬𝐬𝐞𝐥 (@Real_K1776) September 14, 2023

據《紐約郵報》（New York Post）14日報導，克拉克警長（US Marshal Robert Clark ）表示在問訊他如何生存的時候：「他相當坦率。」卡瓦爾坎特，他說有3次，執法人員幾乎都快要踩到他。距離他僅只有6到7公尺遠而已。

LEAKED VIDEO Pennsylvania State Police night vision camera out of one of the helos shows just how close they were to capturing #DaneloCavalcante last night. How does this guy keep getting away ? Who is this guy ?? #DaneloCavalcante #fugitive pic.twitter.com/BytGMBHwDf — Ashley Patel (@AshleyP22343890) September 13, 2023

他靠著從附近農場偷來的西瓜，活了好幾天，靠著溪水補充水分，躲在茂密的灌木叢中，而且只在夜間移動。為了掩蓋行蹤，他都會把排泄物藏在樹葉底掩埋。

🚨#BREAKING: Two week manhunt of Convicted killer Danelo Cavalcante ends as he has been captured and taken into custody



📌#ChesterCounty | #PA



After 14 days, or just over two weeks, of intense evasion and eluding law enforcement, escaped Pennsylvania inmate and convicted… pic.twitter.com/kkfVociAiD — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 13, 2023

當被問及他在是如何改變外表時，卡瓦爾坎特說，他偷竊的一個背包裡裝有一把刮鬍刀。他還告訴警方，如果他沒有被捕獲，他很快就計劃使用從某1戶人家車庫中偷來的槍支逃離美國

他打算劫持社區中某個人的車輛，然後向北逃往加拿大，或者試圖返回波多黎各。他說他將在未來24小時內這樣做，這就是他偷竊槍支的原因。

克拉克警長最後表示說：「他知道他需要武器才能弄到一輛車。」