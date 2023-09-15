不少民眾購入濕式衛生紙，就是看中可直接溶於水的套性。但一名苦主透露，近日發現馬通不通，水位不斷上升，趕緊找專業人士來處理，懷疑是濕式衛生紙惹禍。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，前幾天早上沖馬桶後，發現有水位上升，而且排不出去的情形，花了半個多小時通馬桶徒勞無功，晚上再嘗試一次仍舊無法解決，只好找水電行員工來處理。

最終水電工花了4個小時拆、通馬桶，自己也噴了好幾張小朋友。原PO表示，家中沒有面紙、濕紙巾等物品，也不會隨便往馬桶扔東西，因此懷疑是濕式衛生紙惹禍，「濕式衛生紙真的可以安心丟馬桶嗎」，並向好市多反映，獲得會連絡廠商處理的承諾。

但不少網友抱持懷疑態度：「是不是衛生紙問題，你拿去泡水抖個兩下，看會不會散不就知道了」、「看照片比較懷疑是家人用到濕紙巾，順手丟到馬桶」、「我也用同款，還一次丟四張都沒問題」，還有水電工留言，指出台灣許多公寓大樓管線都又窄又舊，相當容易堵塞，「除了糞便，其他東西一律請丟垃圾桶」。