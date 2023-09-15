華為旗艦手機Mate60 Pro問世引發全球轟動，搶購熱潮讓現貨不斷漲價。前立委郭正亮14日在《新聞大白話》節目強調，今年出貨量不可能一次到位，明年要繼續出貨，所以明年才是大爆發，且穿戴裝置如手錶，甚至筆電也可能出現，包括問界智能車在內，是全面性的王者歸來與創新。

「人家說iPhone13、14、15差不多，這跟華為不一樣，人家是從2019被打壓就沒有新機了！」郭正亮表示，而且人家一下出來就是這個層級，比如說他自己講遙遙領先，是指相對於中國大陸其他手機，他遙遙領先，這個是真的！所以他為什麼會有賣點，甚至造成華強北一路溢價賣。

「事實上華為是一直勸地方現貨不要漲價，是真的！」郭正亮強調，就表示期貨可以用本價賣，現貨就開始漲價了，漲到7800還算是沒特別貴。從這裡就看到他真的很熱，而且預訂的台數一定是幾千萬級別的，想想華為去年才3000萬支，今年光Mate60的訂購，搞不好就有3000萬支了！

郭正亮指出，今年出貨量不可能一次到位，明年要繼續出貨，所以明年才是大爆發！明年肯定還有別的型號，而且坦白說，還有一大堆穿戴裝置。現在有一款手錶也出來了。還有人說要進電腦、筆電，他的晶片也要進筆電。他也蠻會造勢的，剛好問界M7的智能車也出來了。

郭正亮直言，華為蠻厲害的，真的就是王者歸來，然後全面都上！而且不是只有手機歸來，而是全面都在做創新。