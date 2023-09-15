112年新版國防報告書12日出爐，強調國軍將依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導，完成不對稱戰力規劃與籌建。前立委郭正亮14日在《亮劍台灣》節目指出，報告書中提到彌補國土防衛縱深不足，就是要用台灣人的血肉長城去擋，不但義務役男、後備軍人都要投入，而且全民皆兵、到處都是作戰！國防部如實反映了蔡政府的想法，前美國國安顧問歐布萊恩說的全民拿AK-47，現在都成真了，副總統賴清德應該出來回應。

國防部12日公布「112年國防報告書」提到，為彌補國土防衛縱深不足，國軍在既有的濱海與灘岸防衛戰力基礎上，積極整建籌獲「機動、小型、人攜式及智慧（AI）」武器裝備及無人機暨其防禦系統，並搭配灘岸阻絕、善用守備區地形、地物、地貌、鄉鎮、建物及重要目標防護等防衛作戰手段，形成重層縱深反擊能力，以增加防衛密度，迫使敵犯台失敗。

「看懂了吧？這個是一層一層的啊，他說這個叫縱深？」郭正亮表示，台灣那麼小，縱深的距離一定非常短，意思是什麼？「就是要用你的血肉長城去擋嘛！就這個意思嘛！」這句話賴清德應該要出來面對：「未來一年制的義務役男、後備軍人，在戰時也將納入這項縱深防衛任務」。

郭正亮直言，「對不起喔，義務役男、後備軍人，在兩岸發生戰爭的時候，也是要投入的！所以賴清德，請你根據國防報告書做回應！」

「意思是什麼？全民皆兵！到處都是作戰！就這意思嘛！」郭正亮強調，「機動、小型、人攜式」這不就是歐布萊恩講的，每個人家裡都要準備AK-47，要把刺針飛彈放到台灣每一個派出所？證明了前參謀總長李喜明一路講下來的不對稱作戰思維，還有歐布賴恩在推銷、美國在推銷的思維，現在都成真了！這些語言，以前的國防報告書有沒有？沒有！所以說我們的國防部非常誠實，他反映了民進黨政府的真正想法。