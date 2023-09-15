台南永康10日晚間發生「假車禍真擄人」，58歲陳姓男子開保時捷行經大灣南興街時，遭機車迎面撞上後，下車查看隨即遭強押上車，陳男座車被開往屏東棄置，人則被押往雲林搭快艇到澎湖遭囚禁；警方13日晚間在澎湖救出陳男並攻堅逮捕徐姓主嫌等4人，4嫌14日下午搭船返回台南，晚間移送台南地檢署，徐嫌因通緝在案直接送監服刑，另3嫌聲押禁見。

檢方指出，34歲徐姓主嫌因先前另有執行通緝案，檢察官訊問後，直接諭知徐姓被告送監執行。另外2名穆姓兄弟檔及許姓船長3人，檢察官訊問後，認涉嫌重大且有逃亡串供之虞，均向法院聲請羈押禁見。

至於早一步在台灣落網的3名共犯，其中2名負責接應、開車撞陳男座車的黃姓嫌犯，已由檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，負責接應的張姓嫌犯則以2萬元交保。

由於陳男遭擄走後，家屬並未接獲勒索贖金電話，警方從陳男及押人嫌犯雙方背景研判，兩方應該認識，研判疑涉金錢糾紛，但據了解，還在澎湖住院的陳男雖尚未製作筆錄，但供稱不認識徐嫌等人，案情仍待釐清。