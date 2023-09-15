7連霸民進黨籍台南市議員蔡秋蘭遭檢舉，涉以親友當人頭詐領助理費，台南地檢署14日清晨持搜索票，兵分多路搜索6處，帶回蔡秋蘭等9人調查，檢察官訊問後，15日凌晨諭知蔡秋蘭50萬元交保，2名黃姓被告均10萬元交保，服務處程姓主任5萬元交保，其餘5名證人請回。
台南地檢署指出，14日偵辦蔡秋蘭等人涉嫌不實申報議員助理費案，由檢察官指揮專案小組帶回蔡秋蘭及相關證人等9人調查釐清，經檢察官訊問後，深夜諭知蔡秋蘭等4名被告分別以5萬元到50萬元不等金額交保，另有5人請回。
7連霸民進黨籍台南市議員蔡秋蘭遭檢舉，涉以親友當人頭詐領助理費，台南地檢署14日清晨持搜索票，兵分多路搜索6處，帶回蔡秋蘭等9人調查，檢察官訊問後，15日凌晨諭知蔡秋蘭50萬元交保，2名黃姓被告均10萬元交保，服務處程姓主任5萬元交保，其餘5名證人請回。
台南地檢署指出，14日偵辦蔡秋蘭等人涉嫌不實申報議員助理費案，由檢察官指揮專案小組帶回蔡秋蘭及相關證人等9人調查釐清，經檢察官訊問後，深夜諭知蔡秋蘭等4名被告分別以5萬元到50萬元不等金額交保，另有5人請回。
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