陳土根與陳玲玉、洪三雄合影於台大碩士畢業，「爸爸愛我，也愛我所愛的人。」圖／陳玲玉提供

陳玲玉四年級時珠算4級及3級及格，陳土根用紅色粗筆把報上名字圈出。圖／陳玲玉提供

陳玲玉3歲時與父母合影。圖／陳玲玉提供

陳土根沒有言說的「愛」，陳玲玉延續到對孫子Kilo的愛。圖／陳玲玉提供

陳土根晚年最喜歡躺在陳玲玉送的躺椅上看報，陳玲玉也總是在父親臥室內的書桌工作陪伴他。圖／陳玲玉提供

這張書桌是陳玲玉特別為陳土根量身打造，「我和爸爸彼此的愛，存在於我倆每天使用的書桌。」圖／陳玲玉提供

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「如果人有來生，我願再做爸爸的女兒！」這句話，盡訴國際通商法律事務所首席顧問陳玲玉與前國策顧問陳土根父女倆的「情根深重」。

陳玲玉，是國內三大法律事務所第一位女性合夥人及第一位女性主持律師，經辦過許多台灣「第一件」、「最鉅額」、「指標性」重大專案，然而，這一切都不如她是陳土根的女兒。

陳土根，一生經歷了日據時代、戒嚴時期、國民黨掌權、民進黨執政的局勢變遷，見證了台灣從艱難困苦到經濟起飛的每個階段，也成就了他橫跨媒體、金融、飲料界的企業人的榮耀，然而，所有的榮耀都不如「陳玲玉」這三個字。

一甲子不說的「愛」

是無所不在，是以她為榮，

是戒嚴時期的後盾，是愛屋及烏…

陳玲玉不諱言，「爸爸非常疼愛我們四個子女，尤其是我！」陳玲玉小學三年級獲得珠算檢定5級及格，四年級時再獲得4級及3級及格，當時她的名字連續兩年都出現在報紙上，陳土根用紅色的粗筆，把報紙上的「陳玲玉」三個字，很慎重的圈出來。

看到「父親臉上笑容」的那一刻，她下定決心：「我今後一定要為爸爸的榮耀而努力。」

那一刻，就像是相機快門按下的定格，彼此領會，勝過千言萬語。陳玲玉與陳土根父女倆相伴超過一甲子的歲月，從來沒有說過「愛」這個字，陳玲玉坦言，有時難免會有點「難受」，然而，即便是人生能夠重來一次，「我想我也說不出來，可能會用很搞笑的方式說：『爸爸，我愛你喔～』。」

沒有言說的「愛」，陳玲玉說，父親對她的「愛」，是存在於她的日常生活之中，無所不在！

陳土根在陳玲玉小學五年級時，在台中賃屋而居、家裡經濟情況很普通的情況下，卻買來當時台中市最有名傢俱店的最昂貴書桌給她，這張書桌，陳玲玉說，默默地表達了父親對她「萬般皆下品、唯有讀書高」的期望，這張書桌，陪伴著陳玲玉考上台大、通過律師考試、完成碩士論文。在陳玲玉當了律師而有收入之後，她也為陳土根特別量身訂製了一個高級書桌，放在他的書房，「我和爸爸彼此的愛，存在於我倆每天使用的書桌。」

陳土根對陳玲玉的愛也表現在包容與開明的行為上。陳玲玉說，台大三年級時，因為發行《快報》及寫文章批評學校，被台大記過，經歷過日據時代、戒嚴時期的陳土根雖然心中感到恐慌，但更擔心女兒，因此非但沒有責備她，反而把台大給他的記過內部文件，偷偷藏在他床墊的下面，「怕我看到、怕我擔心！這是爸爸對我包容的愛！」

「但是另一方面，爸爸對我的愛，很開明。」陳玲玉記得，大學四年級時，父親的企業界朋友想要介紹帥哥給她，但是，陳土根很豪氣的說：「我女兒已經有男朋友了，下輩子請早一點來報名。」並且在她與洪三雄結婚時，在禮堂上寫了一幅對聯是「戀愛自由、結婚神聖」。「爸爸愛我，也愛我所愛的人。」陳玲玉說，她的父親常向他的朋友們說：「兒子是老天送給我的，女婿是我自己挑選的，女婿不是半子，是兒子」，也因為岳父疼愛女婿，所以她們全家也快樂幸福！

戰勝距離和病魔的愛

捨不得她獨自住校，全家一起北漂，

又在她臥病時日以繼夜的照料…

陳玲玉憶及，高二那年，患了傳染病「傷寒」，被隔離在彰化縣田中鎮的一家私人醫院，在住院的23天期間，陳土根每天下班就從台中搭乘一個多小時的車程到醫院看她，夜深了，再披星戴月搭車回台中，「爸爸來去匆匆的身影，我至今難忘。」

高中畢業，陳玲玉考上台大，陳土根捨不得她一個人住校，為了她，全家從台中搬到台北，還有，大四那年，因患了肝炎，在長達一年的休學期間，陳土根是日以繼夜的陪伴，讓她深刻體會：「病床方知父母恩。」

而陳玲玉對對父親的「愛」，她說，是存在於對他的陪伴之中，時時刻刻！「我對爸爸的愛，是超過一甲子的陪伴。」

陳玲玉說，父親很喜歡帶我去宴會，因為可以介紹朋友和她認識。陳土根常常用台語說，他的一生是「賺溜溜、開溜溜，剩下一群好朋友。」意思是：他把賺的錢，都花光光，只剩好朋友！

陳玲玉認為，她得了父親的真傳，也很喜歡朋友，而這對她的律師工作很有幫助，曾有媒體訪問陳土根與陳玲玉父女倆，標題寫著：「陳土根的人脈，陳玲玉的資產」、「陳玲玉躍身名律師，慈父居功厥偉」。

盡得真傳的愛

我非常幸福，從出生就享有爸爸的陪伴，

爸爸也非常幸福，因為我從出生就陪伴著他。

陳玲玉說，父親26歲那一年生下她，之後有超過一個甲子的時間，她都和他生活在一起。父親晚年時，最喜歡躺在臥室內她送的躺椅上，看報紙及雜誌。為了陪伴他，她總是拿著她的律師文件，在父親臥室內的書桌上工作。「我和爸爸沒有太多交談，但我倆因為看到彼此而安心。」

陳玲玉為了祝賀爸爸80歲生日，寫了一本書送給他，書名是《家門》。她在書的封面寫著：「家門內充滿愛，家門外才能充滿希望」。「愛」與「希望」，陳玲玉感性的說，正是父親給她此生最好的禮物。

陳土根97歲壽終正寢時，陳玲玉捨不得發「訃聞」，因此寫了「爸爸的抽屜」，以這篇文章通知親朋好友：「我爸爸已經走完了他圓滿的一生。」陳土根出殯之後，她為他出版了《陳土根先生紀念文集》，感恩他給她山高海深的愛。

陳土根沒有言說的「愛」，陳玲玉說，延續到她對孫子Kilo的愛。Kilo出生後，她就開始陪伴他，並且為他寫日記，並將陪伴Kilo所寫的日記，挑選出365篇，出版了《如果愛是答案，問題是什麼？》這本書的結語是：「愛是陪伴與付出」。

提及與父親的「一生情緣」，陳玲玉眼淚在眼眶中打轉說，「我非常幸福，因為我從出生就享有爸爸的陪伴，我的爸爸也非常幸福，因為我從出生就陪伴著他，」直到父親97歲那年的一個早上，當她像平常一樣陪伴他吃早餐時，他慢慢閉起了嘴巴，安詳地在她面前永遠睡著了。