東北吉林一名飼主展示的白色汗血馬

上周在東北吉林省一名李姓馬場主人曬出自己的愛馬，馬匹高大修長、形態神駿，尤其特別的是毛色油亮，在陽光上閃閃發光。馬主這是傳說中的汗血寶馬，全中國最知名僅2匹，因此即便有人開出天價仍捨不得出售。汗血寶馬數千年便已出現在中國歷史上，目前在中國有個汗血馬養育中心，育有30多匹汗血寶馬，其中有3匹是土庫曼共和國分別贈送給最近3任中國國家主席做為國禮。

這則在大陸微博上流傳的畫面中，汗血寶馬毛色非常特殊，全身馬毛光澤呈現帶點粉紅的金色，在太陽下閃閃發亮，還會折射出幾種不同的顏色，十分搶眼。馬場主人李老闆表示，中國目前最知名的僅有2匹，當時從國外引進時，原本只買了一匹，不知道它懷孕了，後來生下毛色如此亮麗的小馬。之前帶去北京馬展時，有人開價1700萬美金，不過他沒有打算要出售，因為已經把它當作是上天賜予的禮物。

土庫曼全國純種汗血馬總數3000多匹，作為國寶禁止出口，但有時會作為禮品贈送給外國貴賓。（圖=竹新華社）

汗血寶馬又名大宛馬、天馬、貳師馬，它產於現在的土庫曼斯坦一帶，學名阿哈爾捷金馬(Akhal－teke)，是世界上最古老、最獨特的馬種之一，歷史上的記載最早可追溯至西元前2400年。汗血馬體型輕盈瘦長，眼睛大而有神，形態優美。它的被毛稀少卻顏色豐富，以棕、黃、褐色較多，多數毛色在陽光下有金屬光澤，這是最大的特點。身高平均150cm左右，個性靈敏，步行輕盈有彈性，快跑步幅大、抬腳低，有如在地面滑行，平衡感極佳。短距衝刺雖不如純種賽馬，但在長途騎乘中則有良好的速度和持久力。

土庫曼曾在2002、2006、2014共三次將汗血馬贈送給中國做為國禮，目前都養育在天津武清區高村鎮的國家汗血寶馬中心。（圖／新華社）

汗血馬除了被冠以不同的美麗雄偉的稱號，它的來歷還相當曲折。現存史籍中最早出現汗血馬是《史記．大宛列傳》，該文記載著張騫第一次出使西域歸來後向漢武帝的報告西域民情時提到。後人為《史記》做注時提到「大宛有天馬種，蹋石汗血，汗從前肩膊出如血，號一日千里。」漢武帝酷愛駿馬，派出李廣利前往貮師城取汗血馬，並因此與大宛國打了2場戰爭才如願。據專家考證，出土於甘肅武威雷台的東漢青銅器「馬踏飛燕」，就是根據從西域傳入的汗血寶馬的形象創作的。

出土於甘肅武威雷台的東漢青銅器「馬踏飛燕」，據考證就是根據從西域傳入的汗血寶馬的形象創作。（圖／甘肅博物館）

汗血馬的「汗血」是如何形成，一直讓外界極感興趣，但經過專家研究後一直未有確實說法，有的認為是毛細血管發達造成流汗後顯出紅色，也有說是毛色在陽光下折射，或是皮膚寄生蟲造成出血，或是毛細孔內微生物產生的紅色素隨汗水排出等等。尤其是天生白色的汗血馬，會從馬毛底下透出皮膚微血管的血紅色，呈現白裡透紅的光澤，這種馬因此還有「桃花馬」的稱呼。汗血馬由於生活於沙漠地帶，皮膚薄、血管外露也較為明顯，加上中亞盛產油性含量極高的苜蓿，使得馬毛油亮光滑，在光線折射下容易顯出皮膚血色。

2000多年的詩歌中都在不停地歌頌這一神奇的馬種，在中國形成了一種獨特的汗血馬文化。目前汗馬僅在土庫曼境內可見，但數量已愈來愈少，據說只有3千匹左右，加上全球其他地方飼養的汗血馬，全球總數不到6000匹，因此也被視為土庫曼的國寶。2002年、2006年以及2014年土庫曼分別將3匹純種汗血馬作為國禮馬贈予前後3任中國國家主席江澤民、胡錦濤與習近平。

中國在冊的純種汗血寶馬有320匹左右，多數從中亞和俄羅斯進口。圖中即為從俄羅斯進口的汗血馬。（圖／新華社）

目前中國在冊的純種汗血寶馬有320匹左右，多數從中亞和俄羅斯進口，其中位於京津冀協同發展示範區內武清區高村鎮有個國家汗血寶馬中心，育有30多匹，為數最多。養育汗血馬所費不貲，不算照護的專業人工，僅餵食的草料必須用上東北產的優質羊草和進口苜蓿等草料，一匹成年馬編列的飲食標準每天達上百元人民幣。位於北京的中國華彬集團馬會養有8匹汗血馬，多年前該集團聲稱他們的馬每匹價值達1000萬美元，拍攝自己汗血馬視頻的吉森飼主，所謂開價1700萬美元，有可能也是來自類似管道放出來的消息。