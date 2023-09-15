「飯棚」為杏輝隊的游宜修拿下2連霸冠軍。（吳佩蓉攝）

「孤棚」由杏輝藥品A隊迅速砍下約13層樓高的順風旗奪冠；另「飯棚」亦為杏輝隊的游宜修拿下2連霸冠軍。（吳佩蓉攝）

中元搶孤有「北頭城、南恆春」之稱，今年恆春受颱風影響停辦，頭城則是因疫情睽違3年後復辦；搶孤於今（14日）農曆7月最後一天午夜舉辦，讓孤魂野鬼在鬼門關前飽餐一頓，以祈求消災解厄。其中，「孤棚」由杏輝藥品A隊迅速砍下約13層樓高的順風旗奪冠；另「飯棚」亦為杏輝隊的游宜修拿下2連霸冠軍。

頭城搶孤相傳已有逾200年歷史，分成「孤棚」和「飯棚」。前者為5人團體賽，今年有12隊報名，而主舞台底部以16根大杉木為支柱，其中12根供選手攀爬競表面塗滿牛油，大杉木頂端搭建孤棚平台，平台上再豎立13支高約30公尺、上面掛滿雞、鴨等祭物的竹編孤棧；後者僅1個孤棧，為個人賽，共10人報名。

今年有12隊報名，包含杏輝藥品、島主龍蝦火鍋、二結王公廟、時代力量、蘭陽21世紀不動產及恆春鎮公所隊等；參賽隊伍必須在塗滿牛油的孤柱，以疊羅漢方式，奮力向上爬到支柱頂端，再以高難度的「倒翻棚」方式翻上孤棚平台，接著繼續爬上孤棧頂端砍下順風旗，最快砍下的就是贏家。

而「孤棚」在昨夜11時25分開始比賽，冠軍為杏輝藥品A隊第一次參賽的27歲邱學文，僅以12分鐘就奪冠，因他對攀岩非常有興趣，故前臂、耐力都訓練有佳；「飯棚」則是杏輝藥品隊2連霸的游宜修，也是礁溪歡盪中秋比賽的常勝軍，他表示此次柱上有些油漬，策略較保守，期待明年有更強勁的選手一起比拚。