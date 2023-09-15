國寶集團涉掏空、內線交易、炒股三大弊案，檢方先後起訴國寶總裁朱國榮，台灣高等法院各判8年及16年徒刑並限制出境、出海，但據傳朱國榮已逃亡，高院14日下午庭訊未到庭，法官已發出拘票。朱國榮再不出面就會被視為逃亡而發布通緝，之前累積繳交的5億天價交保金也面臨被沒收。唯據朱國榮的親信友人表示：「朱總裁不會回台灣了」。

根據中國時報，朱國榮依規定每天都必須向住家轄區的台北市警信義分局三張犁派出所報到，上周五（8日）他突然沒報到，員警查訪其家人，竟都說不知他去向，整個周末也都不見人影，11日警方檢具相關查訪資料通報台灣高等法院，昨（14日）他都未再向派出所報到。根據鏡周刊，高等法院昨開庭傳喚朱國榮，但僅律師到場開庭，並表示完全聯絡不上朱國榮。知情人士指出，朱國榮應已逃亡，親信友人也證實：「朱總裁不會回台灣了」。

朱國榮曾創下司法史單一個案最高交保金4億元紀錄，當時家屬花了14小時就籌足保釋金，讓朱國榮停押，多年纏訟後，朱國榮交保金已累積至5億元。朱國榮現年70歲，若棄保潛逃，將面臨通緝20年。