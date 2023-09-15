根據《中時新聞網》公布的最新總統大選民調，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲若能組成「侯柯配」，將以38.4％支持度，大贏民進黨「賴蕭配」的29.6％。前立委蔡正元表示，如果是侯友宜、柯文哲兩人組成一組，很有機會打敗「賴蕭配」。

蔡正元14日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，如果侯友宜獨立參選，不跟柯文哲整合，賴清德就躺著當選。當賴清德的民調支持度超過3成以上，就很難發生棄保效應。

蔡正元接著指出，郭台銘參選，反而會幫助侯、柯進行更密切的合作，因為兩個人的危機感會更重，不合也不行了。所以該民調也顯示，如果是柯侯、侯柯，兩個人組成一組，是有機會打敗「賴蕭配」，而且機會看起來蠻大的。

蔡正元指出，雖然日本學者小笠原欣幸講過一句話「1加1可能小於2」，但1加1等於1.85也會贏。可是當大家呼籲他們要藍白合、柯侯合或者是非綠，不管是什麼名稱並不重要，重要的是，他們兩個人合的時候，壓力一定會越來越大，障礙也會愈來愈高。

蔡正元點出，國民黨人會說，我家大業大，縣市首長那麼多，侯友宜民調在往上走，所以一定要當正的，不當副的；然後民眾黨這邊也有人講，它的年輕人支持者選票不能夠移到那邊去，所以一定要當正的，不可能當副的。如果兩邊的態度都是這樣，現在起就是垃圾時間，而落選第一名跟落選第二名，都是落選。