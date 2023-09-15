美國總統拜登的兒子韓特‧拜登（Hunter Biden）幾年前使用毒品期間違法購入槍枝，今天遭到起訴，令拜登明年角逐連任之路又蒙上新的陰影。

法新社報導，韓特2018年購買槍枝時，在必填表格上謊報自己當時並無違法用藥，因而被控兩項罪名。基於相關不實陳述，韓特又面臨第3項指控，即他在當年10月違法持有槍枝11天。

若3項指控全遭定罪，韓特理論上可能面臨25年徒刑，不過實務上這類指控很少被懲罰入獄。

美國司法部表示，韓特購買柯特眼鏡王蛇（Colt Cobra）左輪手槍當下，表明自己未違法用毒，但他「知道這項陳述並非事實」。

路透社報導，這是史上首宗現任美國總統的孩子被起訴的案例。

共和黨籍國會議員兩天前剛對總統拜登展開彈劾調查，聲稱拜登在擔任副總統期間，從兒子的外國商業交易得到財務好處。

韓特面臨的槍枝指控是由司法部特別檢察官魏斯（David Weiss）提出。魏斯自2018年起針對多項指控持續調查韓特，主要跟韓特的海外商業交易有關。（譯者：楊昭彥）1120915

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