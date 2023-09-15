台灣人愛喝手搖飲，除了茶為基底外，還會加入Q彈又甜的配料才過癮，營養師高敏敏將數種手搖飲配料熱量依高低分為紅、黃、綠燈區，入榜高熱量的紅燈區的就有8款。她指出，每一種料都會蜜過糖才會有香甜滋味，就算點無糖飲，也會因添加配料而潛藏精製糖。

高敏敏在其臉書粉專分享手搖飲「配料熱量圖鑑」，於紅燈區內熱量最高的配料Top8為：奶蓋203大卡、草仔粿168大卡、西米露165大卡、粉粿165大卡、冰淇淋（一大勺）160大卡、珍珠波霸156大卡、蜜地瓜/芋頭150大卡、多多（2罐）144大卡。

她表示，以上所提供的熱量數據約為「加一份」的熱量估值，基本上，每樣配料都會蜜過糖才會有香甜味道，因此即使點無糖的飲料基底，大家喝的手搖飲也含有約2～4顆方糖的糖量。

高敏敏說，衛福部建議，民眾每日精製糖攝取量，不超過整天總熱量的10%、最好控制在5%以下，若以一天攝取2000大卡為例，那麼糖攝取應低於200大卡。

一般人覺得高熱量的珍珠波霸竟被「奶蓋」超車成為熱量王。高敏敏說明，通常奶蓋的製作需要添加奶油及糖或鹽，有些還會加入煉乳，且乳脂肪含量要很高才不會油水分離，糖則像奶蓋的穩定劑，能讓打發的形狀更加穩定，因此熱量爆高超乎想像。

高敏敏並提醒，過量攝取糖對身體的危害，包括易胖、蛀牙、加速變老、內分泌失調、血壓/血脂升高、糖尿病、心血管疾病、頭昏頭痛、認知功能變弱、脂肪肝、冒粉刺與痘痘。