知名港星郭富城和妻子方媛都是薩迦法王信徒，他還曾帶著剛滿月的女兒出席薩迦赤津法王的開光及灌頂儀式，雙手合十虔誠的為女兒祈福。（圖／翻攝微博）

藏傳佛教重要領袖薩迦法王信徒遍布全球，明星邱淑貞和郭富城、方媛夫妻都是其信眾，第42任薩迦赤津法王大寶金剛仁波切更曾親自為郭富城的女兒祈福，如今卻因在苗栗石虎棲息地蓋閉關成就中心而引發非議，信眾則希望法王能給出解釋。

據了解，藏傳佛教內有4大派別，各派別的僧侶有不同服飾與歷史，分別被稱為「紅派」的寧瑪派、「黃派」的格魯派、「花派」的薩迦派、「白派」的噶舉派，薩迦派長年來致力弘法，美洲、歐洲和亞洲多處都有其信徒。

薩迦派近千年來都採世襲罔替制，繼承者必須是昆氏家族中的男性直系後裔，更為終身職，上任法王離世後再由下任承襲，而該制度也在2017年被第41任薩迦崔津法王修改，如今法王採任期制，每任3年，第42任法王和第43任法王則為崔津法王的長子和次子，等同一家三父子皆有法王頭銜。

薩迦法王因在苗栗石虎棲息地蓋閉關成就中心引發非議，信徒都希望能給出解釋。（圖／讀者提供）

而薩迦派以道果法為主要教義，認為修法者若斷除煩惱，即可證得智慧，進而達於涅槃境界，「一切皆空」的理念在香港演藝圈備受歡迎，多位知名港星都拜入薩迦法王門下。

郭富城在2017年9月喜得一女，10月就帶著愛女和妻子方媛，出席薩迦赤津法王的開光及灌頂儀式，雙手合十虔誠的為女兒祈福並祈禱闔家平安，更大方地與其他喇嘛合影，而邱淑貞和袁詠儀也同在現場。

據了解，邱淑貞信仰薩迦法王已久，對上師可謂出錢出力、盡心護持，曾被爆與歌手王菲信仰的法王不同而一度不合，可見薩迦法王的影響力和重要性。

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