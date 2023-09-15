30歲的徐暐翔征戰過各大歌唱比賽，還在就讀大學時參加《華人星光大道3》，獲得亞軍的好成績，原本以為可以正式成為歌手，卻遇到唱片公司部門調度，在經紀人的建議下和平解約，之後開始為了歌手夢想，在音樂路上載浮載沉，等待10年終於推出首張專輯《躍》，不過他說心情很平靜，也不太在意作品的成績，只在乎自己是不是真的有把音樂做好。

與公司解約後，徐暐翔接連當老師及直播主，卻覺得都不適合自己。（圖／侯世駿攝）

當年與公司解約後，徐暐翔開始教唱歌，自認對教學很有熱忱，過一段時間後卻發現自己似乎不適合當老師，「我對我自己很挑剔，對學生也很嚴格．但學生可能只是想開開心心唱歌，我好像給他們太多束縛。」後來他轉戰直播，雖然一開始收入還不錯，不過他覺得自己不是當直播主的料，因為他總是在直播中唱好唱滿，但其實直播需要與觀眾互動，「應該唱5首歌就好，其他時間要跟人交流。」

再次投入比賽後，徐暐翔變得越來越迷惘。（圖／侯世駿攝）

徐暐翔的直播主生涯只維持了9個月，笑說：「我很不會引導人家斗內，能唱歌給別人聽就很幸福了，還要人家的禮物，但也運氣很好遇到一些不錯的粉絲，願意丟比較多的禮物給我，但後來不知道為何大戶不見了。」卸下直播主身分後，他再次投身比賽，參加了《台灣那麼旺》及《中國好聲音》，回想起那段時間的生活，他表示：「不知道自己要做什麼，哪邊能唱歌就去，滿厭惡那時候的自己，處於很高壓的狀態。」

由於累積許多壓力，徐暐翔發現自己罹患憂鬱症。（圖／侯世駿攝）

累積許多壓力的徐暐翔，某天與朋友去看電影《小丑》，看完後被片中壓抑的氣氛感染，突然感到心悸，回到家後竟開始暴哭，「一直打電話給認識的人哭，那一刻我就知道我生病了。」幸好他的病識感極強，過幾天就立刻去看醫生，發現自己罹患憂鬱症，「後來做了很多功課，了解這個病的狀態，我很知道自己的狀態，很敏感，那時候真的太誇張了。」

雖然過程相當辛苦，徐暐翔還是很努力想讓心理狀況好起來。（圖／侯世駿攝）

在最低潮的時候，徐暐翔完全無法工作，表示：「光是照顧我自己的狀態就很極限了，沒辦法出去跟別人互動。」治療一段時間後，他本來以為自己已經恢復，便約朋友出去聊天，「原本很正常，但聊天過程提到一個地方，讓我想起很多東西，我就立刻騎車回家，邊哭邊騎。」不過他非常想要好起來，一直積極接受治療，現在的狀況也有所好轉。

徐暐翔希望自己的音樂能帶給別人救贖。（圖／侯世駿攝）

徐暐翔提到在生病的過程中，音樂是他很大的救贖，因此他也希望自己的作品有這樣的能量，陪伴需要的人。問及是否對金曲獎有嚮往？他表示：「以前會有期望，因為可以間接證明你真的是很厲害的人，但現在無所謂了，得獎很開心，沒得獎也要很開心，因為我不是為了這個而唱歌！」