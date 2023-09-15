郭泓志稱自己是新好男人，走的是「生活的體貼」路線。（圖／趙文彬攝）

郭泓志、范逸臣在台片《我最愛的笨男人》中飾演義氣兄弟檔，跟麻吉生死與共，范逸臣在片中更是痴情種，對女主角劉奕兒一往情深，戲外則跟田中千繪情牽15年，他在接受時報周刊CTWANT專訪時，雖未提及女友名字，但低調認了自己就是痴情，並笑說心中的男子漢原則就是：「面對在乎的人，很容易妥協心軟，沒有原則。」一旁郭泓志也幫腔，笑喊：「像我們一樣的新好男人不多了啦！」

經常在社群放閃的郭泓志，曬老婆沒在客氣的。（圖／取自郭泓志臉書）

郭泓志跟老婆呂宜靜攜手至今18年，問起做過最浪漫的舉動，郭泓志表示自己的路線是生活的體貼，「其實在一起久了，沒有那麼多情感的慾望，就是跟朋友一樣啊！不用特別過節日，每天都是情人節，不惜一切讓她開心。」

范逸臣對感情態度低調，自認是個痴情種。（圖／趙文彬攝）

郭泓志笑說早起會備好早餐，讓老婆一起床就有熱呼呼的早餐，「比較早回家的話，就會帶小孩，讓老婆出去放鬆，他心中的男子漢就是不惜一切讓身邊重要的人開心，「就像半夜下大雨去買碗麵，乾麵變湯麵，跟叫外送感覺就不一樣啊！」並認了以前也做過這種事，就是希望老婆開心，而被稱讚浪漫，也不知是不是害羞，還半開玩笑回應：「沒有，其實只是盡量不想獨處，老婆開心最重要。」

范逸臣（左）與田中千繪（右）交往15年，與田中千繪（右二）的爸爸也熟識。（圖／取自田中千繪臉書）

片中兩人都對好友義氣相挺，范逸臣說自己也是屬於主動關懷朋友的人，先前好友林義傑捲入盜版訴訟風波，范逸臣就表示：「林義傑之前發生一些事情，我不好多說什麼，但作為朋友至少我可以陪他聊聊天，幫他紓解一些情緒跟壓力，讓他知道還是有人在他身邊。」

郭泓志（右）與范逸臣同屬很講朋友義氣的人。（圖／趙文彬攝）

范逸臣雖自稱不容易打開心房，但他對朋友除了主動關心，朋友有難時也會伸手幫忙，被問到有沒有像電影裡遭背叛的經驗？他苦笑說曾借3萬塊給朋友，結果對方徹底從人間蒸發，一匯款就訊息已讀不回，讓他相當切心，「我知道這個人還活著，臉書也會看到他，但就當作花3萬塊看清一個人的人品吧！也算是賺到。」