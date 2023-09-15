大陸航母山東號日前通過巴士海峽前往西太平洋演訓，國防部14日再度偵獲68架次共機大舉出海，其中包括3架運油-20空中加油機，與大批各型戰機飛往我東南外海，疑與山東號進行遠航協訓。前空軍副司令張延廷指出，這次共軍來了3架運油-20，已經把巴士海峽變成空中走廊。

張延廷14日在中天《盧秀芳辣晚報》節目表示，這次共軍來了68架次，是今年規模最大架次最多的一次。這次不同的是，來了3架運油-20，已經把巴士海峽變成空中走廊，這一定要有一個條件，把巴士海峽的制空權空優先掌握，因為戰鬥機、殲擊機在空中加油時，是最脆弱的，而這能讓運油-20從容不迫地對戰鬥機、殲擊機進行加油。

張延廷接著指出，這次共軍一口氣來了3架運油-20，運油-20的左右兩側各有1個加油管，中間有1個加油管，共有3個加油管，可加3個輪次，又有3架，就可對27架次進行空中加油。也就是說，共軍戰鬥機出第一島鏈，去遠洋作戰的能力會更強。

張延廷更點出，中共南邊以航母通過巴士海峽，北邊則以軍艦通過宮古海峽，剛好形成一個攻防戰，軍艦奪取海優，航空母艦則奪取空優跟海優，剛好對台灣形成飽和的鉗形戰術。