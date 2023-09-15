低壓雲系在東北部海面，今天水氣稍微增多，東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後雷陣雨範圍增加，主要以山區為主，不過桃園以北平地以及西半部近山區平地也有午後雷陣雨，類似天氣將持續至下周一（18日）。今晨最低溫在花蓮20.1度，各地早晚偏涼，白天高溫仍有34、35度，留意日夜溫差大。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天各地晴時多雲，台灣附近水氣逐漸增多，大氣不穩定，午後局部陣雨或雷雨範圍擴大至部分平地，局部大雷雨機率提高，應注意劇烈天氣。今各地氣溫：北部23至34度、中部22至34度、南部22至34度、東部20至35度。

最新模式模擬顯示，周六至下周一天氣仍晴朗，台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，留意局部大雷雨伴隨劇烈天氣。

吳德榮指出，下周二至周四（19至21日）水氣仍多，各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有部分平地受影響。