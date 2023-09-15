台灣觀光近期因價格太高屢遭人嫌棄，一名網友分享，他常聽大家說澎湖的觀光旅遊慘輸日本沖繩，但明明沖繩有的，澎湖幾乎都有，包括水族館、大橋、燒肉店和沙灘等，很好奇澎湖到底輸在哪？引起網友討論，不少人搖頭直呼，光飯店價格就慘輸10條街以上，台灣的住宿費真的太貴了。

一名男網友昨在PTT上分享，他只有去過澎湖，沒去過沖繩，但每次聽身邊朋友分享去沖繩的經驗，幾乎人人都會說「台灣澎湖慘輸日本沖繩！」讓他很好奇原因，因為他仔細想了想發現，沖繩有的東西，澎湖幾乎也都有。

男網友進一步說明，沖繩有美麗海水族館，而澎湖則有澎湖水族館；沖繩有古宇利大橋，澎湖也有跨海大橋；沖繩有燒肉店，澎湖有露天燒烤；如果是要玩水的話，不管是沖繩還是澎湖都有一堆玩水活動和沙灘可以選擇，因此他無法理解澎湖輸在哪？

貼文引起網友討論，不少人搖頭直呼，如果原PO親自去過一次沖繩，就不會問這個問題了，因為根本沒得比。「你如果兩個地方都去過就不會拿來比了」、「這是要比什麼？」、「坐井觀天，兩者根本沒得比」、「這兩個能比嗎？」

另有網友則解釋說，雖然該有的設備和景點，兩個地方都有，但光是飯店價格就輸10條街以上了， 因為澎湖的飯店與民宿價格都很驚人，尤其是在連假的時候貴到爆，只能說台灣國旅真的很盤。不過也有網友認為，沖繩其實也很無聊，去過一次就足夠了，還沒有東南亞的島嶼好玩。