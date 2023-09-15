Arm將在美國紐約那斯達克以每股47美元~51美元價格掛牌上市，預計發行9500萬股美國存託股票，市場估值將增加至500億~540億美元，此次為Arm首次IPO，引發全球關注。

台積電於9月12日公布將以1億美元入股Arm。聯發科昨(14)日晚間也重訊宣布，透過子公司Gaintech，投資2500萬美元，每股51美元價格，取得49萬196股，持股比例0.05%。

聯發科透過投資Arm，可以強化與「Arm架構」的合作關係，加上目前產業正積極發展的開放性RSIC-V，聯發科也已經透過晶心科(6533)深耕多年，透過多方布局，對於聯發科未來在產業發展無非可以握有更多籌碼。

Arm為半導體智財權(IP)龍頭大廠，旗下「Arm架構」設計圖已授權給數百間企業，全球高達95%的智慧手機和近9成電子產品晶片處理器都是採用Arm架構，蘋果、高通、聯發科等都是其客戶，Arm自成立以來，晶片出貨量累計超過2500億顆，擁有超過1500萬個軟體開發商。