中華電表示，公司以提供合理資費，維護消費者權益及尊重市場公平交易機制為服務宗旨，任何資費方案的制定或調整均係基於公司之營運規劃考量，依公司營運狀況，實無從事聯合行為之動機與必要性。再者，本案所涉資費方案實施時點距今將近五年之久，已有相當之資訊落差，主管機關恐未能充分釐清及確認相關事實，致為不利於中華電之判斷，尚非衡平，公司深感遺憾，因此，待收到行政處分書後，將行研議相關行政救濟措施，以維護公司權益。

台灣大表示，對公平委員會的決議深感遺憾，將在收到相關函文之後，研究後續應對事宜。