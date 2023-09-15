中華電表示，公司以提供合理資費，維護消費者權益及尊重市場公平交易機制為服務宗旨，任何資費方案的制定或調整均係基於公司之營運規劃考量，依公司營運狀況，實無從事聯合行為之動機與必要性。再者，本案所涉資費方案實施時點距今將近五年之久，已有相當之資訊落差，主管機關恐未能充分釐清及確認相關事實，致為不利於中華電之判斷，尚非衡平，公司深感遺憾，因此，待收到行政處分書後，將行研議相關行政救濟措施，以維護公司權益。
台灣大表示，對公平委員會的決議深感遺憾，將在收到相關函文之後，研究後續應對事宜。
公平交易委員會開鍘，針對台灣大(3045)與中華電(2412)聯合於2018年10月就「行動寬頻4G不降速優惠專案(699H或699型)」、「新精選購機方案(月繳699元)」，停止贈送「網內語音免費」、「前6個月每月666元通話費」等優惠一事，分別處中華電4000萬元、台灣大3600萬元，總計7600萬元的罰鍰，創下電信業者開罰最高金額首例。中華電、台灣大均對此裁定表示遺憾，中華電強調，公司無從事聯合行為之動機與必要性，將會研議相關行政救濟措施。
中華電表示，公司以提供合理資費，維護消費者權益及尊重市場公平交易機制為服務宗旨，任何資費方案的制定或調整均係基於公司之營運規劃考量，依公司營運狀況，實無從事聯合行為之動機與必要性。再者，本案所涉資費方案實施時點距今將近五年之久，已有相當之資訊落差，主管機關恐未能充分釐清及確認相關事實，致為不利於中華電之判斷，尚非衡平，公司深感遺憾，因此，待收到行政處分書後，將行研議相關行政救濟措施，以維護公司權益。
台灣大表示，對公平委員會的決議深感遺憾，將在收到相關函文之後，研究後續應對事宜。
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