亞泰金屬14日舉行線上法說會，亞泰金屬為高階含浸設備廠，高階含浸設備應用需求增加，亞泰金屬從傳統直立式CCL含浸設備跨足到IC載板基材含浸設備，亦擴展至CCL上游的玻纖布及銅箔生產相關設備，以及其他如碳纖維產業等，地緣政治重塑電子產業供應鏈，過去以大陸為主要生產基地的PCB廠與銅箔基板廠啟動東南亞設廠，亞泰金屬亦配合客戶需求，黃源財表示，明年來自東南亞地區訂單佔比預估約20%，不過大陸營收佔比仍會是最高，其餘是台灣。

亞泰金屬今年上半年稅後盈餘為5402萬元，每股盈餘為2.27元，其中上半年合併毛利率18.07%，年減4.61%，累計前8月合併營收為8.82億元。

黃源財表示，過去因外包較多稀釋毛利率，目前楊梅廠已經完工，預計第4季加入生產，隨自製率提升，明年整體毛利率有望回升。

展望未來，黃源財表示，目前主要合約負債約15億元，主要認列點會在今年下半年及2024年第1季、第4季，預估今年營收衰退10%以內，明年營收可望與今年持平。