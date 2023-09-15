今年1~8月全國合計稅收227.85億元、年減4.4%，雖然總量仍低於去年同期，但今年上半年稅收合計155.98億元，年減幅高達10.4%，顯示今年第三季開始成交價量有進展，雖然今年1~8月稅收跟去年同期比較為下跌，但年減幅逐漸收斂，觀察單月稅收有增溫跡象，台南市今年1~8月個人房地合一稅收17.68億元，跟去年同期比重跌23.3%，不過8月創單月新高，房地合一稅收王依然由台中市擔當，8月稅收7.58億元、年增35.6%，高雄市為六都中，唯一8月份的房地合一稅收比去年少的區域，8月稅收4.8億元與7月份相當，比去年8月低4.6%。

郎美囡表示，今年買賣雙方持續試探價格底線，但賠售僅零星個案，未出現區域性價格崩跌，此外，賣方若在2016年到2018年入手，大部分買在相對低點，今年出售價格有增值空間，再者，7月平均地權條例子法上路後，預售屋限制轉售，在此之前擠出一波預售買氣，之後買方逐漸聚攏到成屋市場，且今年自用買盤撐場，因此有自住需求或商用需要的區域房市回穩，如台南市先前因科技業議題房價飆升，政府強力打炒房讓買方擔憂套於高點，造成買氣下滑，但台南園區今年營業額超越竹科，又陸續有科技大廠布局南科的議題，新案價格一再創高，賣方出售多有增值，故稅收增加。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行先前五波升息，且在6月祭出第五波房市管制，今年累積房地合一稅收走跌並不意外，不過房地合一稅2.0拉高5年內短期持有轉售的稅率，強化賣方惜售心態，反倒讓市場供給量縮小，平均地權條例子法也不溯及既往，市場沒有拋售潮，買方的選擇有限，房價因此穩定發展，轉售仍有增值。