台農蛋品近日爆出巴西蛋誤標效期，董座涂萬財說法一改再改，從開始的道歉，到13日改口喊冤，稱是農業部要他擔下來，昨（14日）受訪時又修正說法，表示農業部僅是「建議」，而過去積極為巴西進口蛋辯護的農業部長陳吉仲近日卻悄無聲息。對此，台北市議員李彥秀怒轟，買蛋民眾都開始向她抱怨了。

李彥秀昨日在臉書發文指出，為了有頓健康營養的早餐，她趁著行程空檔趕緊去買盒蛋，沒想到正在架前挑蛋，並跟助理討論要怎麼區分國產蛋和進口蛋時，身旁一位剛挑完蛋的大哥也跟著重新檢查手上的雞蛋，然後向她們抱怨，「政府弄得亂七八糟，害大家買盒蛋都要擔心這麼多」。

對於民眾的困擾，李彥秀認為，「是呀，一個好的政府，不應該讓人民連買盒蛋，都得如此擔憂。」且如果有落實把關，每顆蛋都標示清楚正確，不隨意更改雞蛋的有效期限，人民對政府有信心，誰又會在蛋架前憂心忡忡，花這麼多時間反覆確認。

為了幫助國人買到新鮮的雞蛋，李彥秀也分享了三招小撇步：

1.殼蛋放入冷水，如果沉在底部，就代表新鮮，如果浮起來，可能代表水分隨時間蒸散。

2.開蛋檢查，新鮮的蛋黃立體飽滿，蛋白濃稠；不新鮮的蛋黃就偏扁，蛋白變稀。

3.煮熟的蛋如果發現蛋黃位置偏離中間往上飄，那就可能不太新鮮。

李彥秀最後強調，害怕吃到快過期的進口蛋，不用怕，請大力買台灣的雞蛋就好，不要讓失職的政府影響到辛苦的雞農們，「支持國產蛋，台灣雞蛋尚讚」。