西班牙足壇才爆出自家足協主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）性騷女球員醜聞，根據《ESPN》報導，豪門球隊皇家馬德里3名青訓球員因涉嫌散布未成年性愛影片，遭到西班牙當地警方逮捕。

皇馬隨後證實，旗下3名效力於皇馬C隊的球員於即時通訊軟體WhatsApp散布私密影片，被逮後已向警方提交口供，參與其中的還有1位來自皇馬卡斯蒂利亞（皇馬B隊）的球員。警方證實，3人目前被拘留在位於馬德里的皇馬訓練基地。

警方表示，此案源於加那利群島1名16歲女孩的母親所提出的指控，女孩坦承是在自願的情況下發生性關係，但對方卻未經她同意擅自錄下性愛影片。警方補充說道，被捕的3名球員涉嫌犯有在西班牙刑法被稱為重罪的「洩漏性秘密罪」。皇馬球團表示在調查過後，將會配合警方採取適當處置。

西班牙女足艱辛奪下隊史首座世界盃冠軍，盧比亞雷斯興奮到渾然忘我，竟在頒獎台上親吻女足隊員賀莫索（Jenni Hermoso）的嘴唇，因此被指控為性侵犯。盧比亞雷斯始終抵制要求他下台的呼聲，但仍無法扛住輿論壓力而辭去主席一職。

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