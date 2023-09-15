一名30多歲男子拿著上寫「一隻精蟲都沒有」的精液報告表示，泌尿科醫師觸診後認為，外觀與軟硬皆可，進一步詢問才知道男子有白人血統，「1隻精蟲都沒有」是因為某些白人的基因異常，造成天生兩邊輸精管沒有發育，後來也在取精時，看到他的確是「兩邊都沒有輸精管」。

奇美醫院泌尿外科醫師謝昆霖在其臉書粉專表示，上述男子與妻子一同進入診間，拿著一張精液檢查報告，報告上寫男子「1隻精蟲都沒有」，謝昆霖觸診發現，男子睪丸的外觀、大小、軟硬皆正常，卻無精蟲，的確相當奇特。

他表示，「無精蟲」可分為阻塞型跟非阻塞型，阻塞型是做好的精蟲無法輸送到尿道、最後射出，大部分可能為曾感染手術或總總問題造成輸精管阻塞，但有種很特別的基因異常疾病，會造成天生兩邊輸精管沒有發育，該疾病在亞洲人黃種人極其少，大部分都是白人高加索人。

該男子坦言，他前二、三代祖先有外國血統。謝昆霖後續做了完整無精症的檢查，透過取精手術取得男子的精蟲，且在取精時也證實該男子兩側均無輸精管。

謝昆霖說明，先天性兩側無輸精管（CBAVD）是一個天生輸精管及儲精囊發育的異常，大部分都跟CFTR基因突變有相關。臨床上最常被發現是因為不孕且無精症，因為兩側輸精管都沒有發育，睪丸努力地做了一堆精蟲後，卻缺乏出口及後路，這類無精症男性可透過取精手術，再以人工生殖完成受孕。

他並表示，CFTR基因突變在白人中有相對高的比例，約4%高加索人可能帶有異常基因。通常身體檢查時，會被醫師發現摸不到輸精管，台灣人則非常少見。