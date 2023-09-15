高雄苓雅超商恐怖情人情殺案。涉嫌違反保護令的余姓男子，狂刺前女友30餘刀後變裝逃逸15小時落網，檢方偵訊後，認為余男犯案事前曾預告殺人，且預藏刀械犯案，全案有預謀，有再犯之虞向法院聲請羈押；法院召開羈押庭後，認定余男犯下殺人未遂重罪，說詞避重就輕，且有逃亡之虞等，裁定收押。

據了解，檢方查出，余男因違反保護令遭拘役40天，上月底出獄後，曾向友人透露想對吳女不利，接著在上周預購尖刀，策劃犯案。遭認定有預謀嫌疑。

據了解，余男原本與吳女為情侶，2人分手後吳女曾聲請保護令，不過余男仍不甩保護令規範，跑到吳女上班的超商行凶，

警方調查，吳姓女子為超商店員，昨天凌晨如常上班時，余男不顧保護令規範，突然衝入超商對其提出復合要求。未料余男遭拒後，竟取出事前藏好的凶器，持刀對著吳女狂砍一通，渾身鮮血淋漓。

吳女當下遭受攻擊後奪門而出，但余男卻將其壓制在地仍持刀繼續攻擊。與此同時，吳女奮力呼救的聲音驚動附近住戶，住戶報警處理後，隨即舉著高爾夫球桿前往救援。吳男見狀，立即返回超商店內取回背包就地逃跑。

警消獲報到場，但余男此時已經畏罪潛逃，而吳女滿身是血一動不動躺在地上，警消人員隨即將吳女送醫搶救，所幸生命並無大礙。

案發後，余男在逃逸途中沿途不停變裝與製造斷點，導致警方追緝相當吃力。幸好警方經過追查後，發現余男在晚間現身在左營區一家漢堡店，於是佯裝客人店內探查，果然發現余男在排隊買漢堡，立刻一擁而上將他壓制逮捕。全案將依涉嫌刑法殺人未遂及違反家暴法罪嫌移送高雄地檢署偵辦。