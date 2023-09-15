蔥是料理中常見的食材，民眾在超市一買就是好幾把，常常來不及用完就爛了，一名媽媽分享保存方法，蔥買回家後先清洗，接著切成蔥花倒進寶特瓶內，完成後存放在冷凍，要使用時只要打開寶特瓶蓋就能輕鬆倒出。這篇實用文吸引逾4萬名網友狂讚，直呼「太聰明了，學起來！」

一位媽媽在「竺的雜貨舖」粉專分享蔥花保存方法，蔥買回家後先洗乾淨、擦乾水分，接著切成蔥花，再利用寬口漏斗裝進乾淨的寶特瓶內，最後放冷凍保存。煮飯需要蔥花時，只要拿出寶特瓶、轉開瓶蓋，就能直接撒在料理上。

這位媽媽表示，一開始是用夾鏈袋裝蔥花，不過時常結塊或擠壓變形，後來用保鮮盒裝，但要使用時必須拿湯匙挖或用手抓；現在用寶特瓶保存蔥花，不但蔥的形狀完整，要使用也非常方便。

貼文曝光後吸引超過4萬名網友狂讚，大家紛紛留言「好厲害喔！要學起來」、「感謝分享，立馬試試」、「很完整漂亮耶」、「真是生活智慧王！」

農糧署也曾傳授3招保存蔥的方法，最久能放上30天，第1招「包起來」，整把蔥以廚房餐巾紙包裹，並將青蔥尾端折入塑膠袋內，可冷藏4～5天；再來是「裝起來」，蔥洗淨後吸乾水分，蔥綠、蔥白切段，置於上下舖有餐巾紙的保鮮盒內，可冷藏7天；最後一招是「凍起來」，洗淨後吸乾水分、蔥切段，置於乾淨保鮮盒內保存，可冷凍30天以上。