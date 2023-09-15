「小哥」費玉清縱橫歌壇超過40年，2019年於台北小巨蛋開完「費玉清2019告別演唱會」後，無預警拋出引退震撼彈，近年幾乎未於螢光幕前曝光，甚至一度爆出死訊，好在證實只是烏龍傳聞。過著退休生活的他，私下一直默默低調行善，先前更捐了一百萬幫助全台上萬隻流浪貓狗，對此，友人除了曝光背後原因，也透露他的近況。

費玉清淡出歌壇後，除了享受愜意的人生，更不忘低調行善，長期關注流浪動物的他，每年都捐出上百萬幫助相關團體，據悉，他近來透過經紀人默默捐出百萬，用來購買飼料幫助全台上萬隻無家可歸的毛小孩，「台灣貓狗聯合勸募平台」更證實他在這些年捐款多達八百萬，可謂愛心不落人後，讓人對於他的暖舉感到相當感動。

費玉清縱橫歌壇超過40年。（圖／中時資料照片）

根據《TVBS新聞網》報導，知情人士證實費玉清捐款一事，強調他雖然已經退休，仍持續關注相關議題，經紀人則表示他抱持著「取之於社會，用之於社會」的心態，希望能藉此拋磚引玉，為這個社會盡些棉薄之力，更透露目前費玉清狀態相當好，過著嚮往中雲淡風輕的日子。

費玉清先前被瘋傳烏龍死訊，他的親姐恆述法師忍不住火大反擊，怒斥根本是烏龍傳言，認為造謠的網友居心叵測，這種言語無非是傷了許多歌迷的心，接著強調：「若我們家有這麼大的事，菲哥、姐姐恆述法師，難道會不出來證明嗎？」