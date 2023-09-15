銀行局副局長林志吉表示，此次要求國銀以去年底的資本適足率相關資料，在輕微、嚴重2種壓力測試情境下，計算資本適足率及槓桿比率變動情形。因子包括信用及市場風險損失、利差減少及手續費減少、作業成本風險，並提高利率變動幅度及海外經濟下滑設定。

此次設定的「輕微情境」為台灣經濟成長率衰退1.1％、失業率5.2％、新台幣利率下降0.15個百分點、房價下跌11％、台股下跌15％。「嚴重情境」為台灣經濟成長率衰退2.5％、失業率6.4％、新台幣利率下降0.3個百分點、房價下跌16％、台股下跌30％。

與前次設定條件相比，金管會此次明顯加壓，以「嚴重情境」為例，包括加重六大主要國家經濟成長率下滑狀況，調高國內外利率及匯率震盪幅度，同時首度納入新南向18國的經濟情勢變數狀況。

測試結果顯示，38家國銀在「輕微情境」下，平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率、槓桿比率依序為10.51％、11.84％、13.82％及6.03％，「嚴重情境」下依序為9.33％、10.65％、12.56％及5.44％，均高於7％、8.5％、10.5％及3％的法定門檻。

雖然國銀整體平均表現在此次壓力測試中全數過關，惟據了解，仍有3家銀行在此次加壓後的「嚴重情境」下未達法定標準，但家數較2年前的5家減少，3家銀行對此須提出強化資本改善措施，在年底前完成後即可達標。