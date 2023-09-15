台美積極推動避免雙重課稅，美國參議院財委會今天通過的減免稅收法案及參院外委會7月通過的台灣租稅協定法案都是以此為目標。但由於台灣的特殊性，讓立法出現2種不同路徑，顯見立法難度。

根據美國憲法，貿易與關稅規範屬國會權限。法律明確規定，與外國政府的經貿談判與稅收互惠，必須經國會授權後，行政部門才得與外國政府洽談。雙方若簽署條約，最終也需獲得國會同意。

參院外委會7月通過的「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act）就是以此為基礎，希望以立法方式明確授權美國總統，透過美國在台協會（AIT）與台灣洽簽租稅協定，以處理美台雙重課稅問題，促進雙邊貿易投資。

法案指出，美國與全球65個「司法管轄區」（jurisdiction）簽有租稅協定，台灣為美國前幾大貿易夥伴及全球重要經濟體，加上戰略重要性及面臨日益嚴重中國威脅，美國應進一步強化與台灣的經濟關係。

法案表示，台美若簽署租稅協定，將在促進雙邊投資貿易、強化雙邊關係扮演關鍵角色，且能鼓勵其他國家增進與台灣的經濟連結。

外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）當時在審議工作會議上說，由於台灣獨特的地位，美國與台灣無法簽訂稅收條約，但這項立法已盡可能接近，通過具備稅收條約的主要特點，為協定奠定基礎。

外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）則說：「法案不只能強化美台關係，授權行政部門與台灣洽談租稅協定，亦能鼓勵其他國家提升與台灣的經濟關係。」

透過租稅協定授權方式洽簽避免雙重課稅，確實能給予台灣較為正式的法律地位與完整性，但透過授權洽談協定，曠日費時，對已經被雙重課稅數十年的台美企業與個人來說，緩不濟急。

相較於外委會法案需要長時間協商，參院財委會今天通過的「美台快速雙重稅收減免法案」（Description Of The United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）概念性文件則是採取修法途徑，讓雙重課稅問題得以快速解決。

今天通過的「主席版本法案」，是由參院財委會主席魏登（Ron Wyden）與共和黨籍首席議員克雷波（Mike Crapo），連同眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）、民主黨籍首席議員尼爾（Richard E. Neal）共同擬定並提出。

由於是在美國國內稅收法（Internal Revenue Code）中增加新章節，解決台美企業與個人雙重課稅問題，能快速完成。如同魏登今天會上發言時所說，若進展順利，只要花費數月而非數年時間就能為勞工與企業提供減免。

但也由於是修改現有稅法，而美國稅法經常因時制宜有所修改，可能出現遺漏，導致缺失。

不論是透過授權行政部門還是修改稅法，儘管路徑不同，目的都在達成避免雙重課稅，財委會與外委會也都支持雙方法案，相互補足不足之處，期待共同推進法案立法。（編輯：郭中翰）1120915