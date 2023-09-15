小編今（15）日精選5件不可不知的國內外財經大事。銀行業者提醒，這波優惠部份「限時限量」，且規定刷滿額才有。其中，台新銀最高可賺7,185元回饋，但有條件限制；國泰世華蝦皮購物聯名卡也省很大，最高可省7,156元、回饋率達12.15％。

【1】買iPhone15刷哪張？ 國銀祭回饋逾7千超有感

iPhone 15系列15日上市，國銀看準果迷商機紛祭優惠搶攻新商機，以最高規格、一支要價5.89萬元的iPhone 15 Pro Max 1TB來看，推最高600元至3,539元不等回饋搶市。

【2】錢從哪裡來？證交所緊盯

市值僅有650億元的文曄，將斥資1,212億元現金收購加國通路商，讓外界睜大眼看「錢從哪裡來？」證交所14日指出，之前文曄已向證交所表達「有關財務支應，增資已規劃好了」，接下來證交所也會密切觀察。

【3】8月定期定額 台積穩居個股冠軍 ETF爆大黑馬

投資人愛高股息ETF蔚為風潮，臺灣證券交易所14日公布8月證券商承作定期定額投資戶數，以科技百岳為主要成分股、全台首檔月配息股票型ETF-復華台灣科技優息（00929），飆升至10,787戶，首度晉升至前20大、直接進入第11名，另搭上美股尖牙股列車的統一FANG＋（00757）也以5,173戶，首次進入第18名。

【4】共推能源轉型 大陸：可對台輸送綠電

大陸日前公布支持福建省建設兩岸融合發展示範區共22條新政，聚焦新能源、石化、先進製造等產業。大陸發改委官員14日表示，將在交通上推動閩台兩地「應通盡通」，並強調閩南外海灘的淺灘，適宜發展海上風電，具備向台灣大規模輸送綠色電力的條件，陸方願意加強兩岸能源領域合作。

【5】看旺iPhone 15換機潮 華爾街讚蘋果香

蘋果發表iPhone 15後市場反應平平，不少人認為產品了無新意，但華爾街多位大咖分析師依舊讚譽有加，不僅看好蘋果定價能力，也預期用戶換機潮將激發下一波營收成長。Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）更將蘋果目標價從230美元調升至240美元。