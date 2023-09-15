資深女星賴佩霞在台劇《人選之人—造浪者》飾演總統候選人「林月真」，戲外也進軍政壇，14日宣布成為郭台銘2024大選的副手，震撼外界。其實賴佩霞並非首位藝人從政的例子，烏克蘭總統澤倫斯基、已故前美國總統雷根、日本參議員蓮舫、前加州州長阿諾史瓦辛格、日本參議員今井繪理子都有類似的經歷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）進軍政壇前，是烏國知名的演員，曾在政治喜劇《人民公僕》飾演中學歷史教師，誤打誤撞當選總統後，常飆罵、懲治貪腐，平均收視率10.4%，被評為近年烏克蘭最受好評的電視劇。戲外的澤倫斯基，2019年選上總統，因俄烏戰爭爆發，一夕成為國際間知名的政治人物。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／美聯社）

雷根（Ronald Reagan）生前是美國第40任總統，任期長達8年，踏入政壇前，曾擔任過運動廣播員、救生員、報社專欄作家、電影演員、主持人，不算知名一線，轉戰政壇後，他為了搞定美國當時的經濟問題，推出降低所得稅和資本利得稅、減少政府干涉及商業管制、減少通貨膨脹等政策，被稱為「雷根經濟學」。

已故雷根前美國總統。（美聯社）

日本參議員蓮舫是台日混血，中文原名為謝蓮舫，後來過繼母姓之後改稱齊藤蓮舫。她幼年常返台日兩地，長期有雙重國籍，2016年因被揭發，而主動放棄中華民國國籍。踏入政壇前，蓮舫曾是藝人、模特兒，拍過美少女寫真、平面及電視媒體廣告演出，1985年推出首張專輯；此外，她還當過朝日電視台的新聞節目《Station EYE》記者。

蓮舫（右）曾和民眾黨主席柯文哲接受媒體聯訪。（圖／中時資料照／楊亞璇攝）

好萊塢動作巨星阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)以電影《魔鬼終結者》系列爆紅全球，成為一線明星，2003年他從政，成為美國加州州長，常推動跟環保有關的政策。2011年他爆出私生子醜聞，傳出偷吃家中女僕，讓正宮氣得搬家、訴請離婚，官司拖了10年才結束。

前加州州長阿諾史瓦辛格。（圖／shutterstock）

日本參議員今井繪理子是前女子偶像團體SPEED的主唱之一及ERIHIRO的成員，2016年7月以單親媽媽的勇敢形象受到人民推從，順利當選日本參議院的議員，不過卻爆出與當時已婚的神戶市議員橋本健談不倫戀，連親密照都流出，導致形象大傷，但她挺過風波，二度連任國會議員，與橋本健的戀情也浮上檯面。