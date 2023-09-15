國1楠梓段鋼捲掉落，回堵超過10公里。(警方提供)

國道1號北向354.8K、楠梓路段，今（15日）上午7時43分，發生小客車、小貨車以及拖板車追撞交通事故，現場拖板車載運鋼捲散落車道上，占用中間+外側+加速車道，高公局南分局、國道公路警察獲報後已在現場進行事故車輛處理，目前等待大型吊車至現場吊掛鋼捲，後方車流回堵約10公里，高公局提醒駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點請勿放慢車速觀望，小心行駛。詳細事故原因仍待進一步釐清。

國1楠梓段鋼捲掉落，回堵超過10公里。(警方提供)

國1楠梓段鋼捲掉落，回堵超過10公里。(翻攝高速公路1968)