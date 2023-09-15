受汽油價格上漲帶動，美國8月零售銷售額超乎預期。

上周（截至9月9日）美國初次請領失業給付人數經季調後為22萬人，較前一周的21.7萬人小增3,000人，但略少於市場預期的22.5萬人。

美國8月最終需求生產者價格指數（PPI）月漲0.7%，超出市場預期的月漲0.4%。與去年同期相比上漲1.6%，亦高於市場預期的年漲1.2%。

根據芝商所FedWatch Tool，金融市場押注聯準會下周維持利率在介於5.25%～5.50%不變的可能性為97%，而在11月會議繼續按兵不動的可能性升至近67%。

周四收盤，道瓊指數漲331.58點或0.96%，報34,907.11點。標普500指數漲37.66點或0.84%，報4,505.10點。那斯達克指數漲112.47點或0.81%，報13,926.05點。費城半導體指數漲23.78點或0.67%，報3,584.23點。

標普500指數11大類股全面收高，房地產類股漲1.71%，漲幅最大；其次為公用事業股漲1.47%。受原油價格創高激勵，能源股漲1.26%。

台股ADR方面，台積電漲0.81%，聯電漲0.54%，日月光漲2.60%，中華電信跌0.30%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數上漲0.97%。

軟銀旗下IC設計大廠安謀（Arm Holdings）在那斯達克首次登場，股價飆升近25%，市值突破650億美元。

美國交易所成交量總計為100億股，過去20日均量為99億股。

標普500指數上漲與下跌股數比為6.5：1。

標普500指數有12檔成分股創新高、5檔創新低。那斯達克指數有37檔成分股創新高、169檔創新低。

今年以來標普500指數上漲約17%，那斯達克指數漲約33%。