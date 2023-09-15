高雄市大同醫院昨深夜傳出槍響！一名61歲的高姓，被發現在廁所內舉槍自戕，警方調查後發現，該名死者竟然是早年在高雄苓雅區叱吒風雲，外號叫「高斤」的賭場大亨，在早期高雄市靠賭場闖出江湖，勢力相當驚人，但晚年因精神狀況欠佳淡出江湖。消息傳出，讓不少老高雄地方人士相當訝異。

昨天晚間6時43分許，61歲高姓男子在醫院1樓廁所遭發現頭部中彈倒臥血泊中，旁邊留有遺留手槍1把、空彈殼1發，立即被送往急診搶救，警方獲報到場，確認高男晚間6時16分獨自一人進入廁所後舉槍自戕。據悉，高男近期曾有就醫情形、感情困擾，是否因健康及感情因素造成，後續再調查釐清。

據了解，高男曾在大同醫院就診過，不過昨日非回診日，約莫傍晚6時20分進入廁所後舉槍自戕，巨大的槍聲引來院內影像科同仁關注，於是前往廁所查看，當時高男已倒臥在血泊中。

目前高男經過開刀急救已恢復生命徵象，不過情況仍不穩定，仍在極力搶救中。

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