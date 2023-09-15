歷經連續3場先發未能奪勝，無法澆熄日籍強投千賀滉大的鬥志，15日代表大都會掛帥登板對抗響尾蛇，主投6局只被擊出2支安打無失分，飆出多達10次三振，大都會打線給予11分力挺，最終以11比1打退響尾蛇，千賀滉大拿下本季第11勝。

首局千賀滉大就開始上演三振秀，第6局之前局局飆出2K，大都會第5局靠著4支安打，包含麥尼爾（Jeff McNeil）2分炮取得7比0領先，因此儘管千賀滉大在第6局控球不穩，連續2次保送製造對方滿壘局面，大都會教練團仍信任千賀解決危機的能力，順利拿下最後一個出局數。

同樣身為國家聯盟新人王熱門人選，千賀滉大屢次讓台裔球星卡洛爾（Corbin Carroll）吃鱉，本場3次對戰內容為飛球、三振、滾地球出局。千賀滉大投完6局花了103球，寫下本季第5場單場雙位數三振，今年累積191K排名在國聯第7位，防禦率2.95國聯第3。

天使球星大谷翔平8月10日交手巨人，進帳本季第10勝，連2季達成10勝10轟瘋狂成就，不過因手肘韌帶撕裂停止投球。千賀滉大超越大谷翔平登上本季日本選手勝投王，也要力爭自2018年大谷翔平以來，第5位拿下大聯盟新人王的日本選手。